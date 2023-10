Kinderbetreuung: „Ein Allheilmittel gibt es nicht“

Als die Ravensburger SPD-Bundestagsabgeordnete Heike Engelhardt am Donnerstagabend im Weberzunfthaus von dem „fehlenden Allheilmittel“ und mehr von „Ideen, die ausprobiert werden müssen“ sprach, da hatte unter den 20 anwesenden Gästen zuvor ein reger Austausch zum Thema „Kinderbetreuung“ stattgefunden. Gesprächspartnerin war die SPD-Landtagsabgeordnete Dorothea Kliche-Behnke aus Tübingen. Die Moderation hatte Franziska Schließer, Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Wangen.

Dorothea Kliche-Behnke , selbst Mutter von drei Kindern, sprach es deutlich aus: „Der Druck lastet auf den Kindertagesstätten.“ Es würden unter anderem weder genügend Plätze noch verlässliche Öffnungszeiten angeboten. Auf der anderen Seite wüssten Eltern nicht mehr, wie sie Beruf und Familie vereinbaren könnten. Vor allem seien es Frauen, die ihre Arbeitszeit infolgedessen kürzen müssten. Aus der SPD-Landtagsfraktion heraus habe sich jetzt die Möglichkeit eines „Kita-Gipfels“ gebildet, bei dem „über Lösungsansätze geredet wird“.

„Hochkomplexe Managerinnen“

Unsere Zukunft, so Dorothea Kliche-Behnke weiter, beginne bei den Kleinsten. Gerade deshalb habe die frühkindliche Bildung einen herausragenden Stellenwert. Wörtlich sagte sie: „Es ist wichtig, dass die Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege nicht nur als Betreuungseinrichtungen wahrgenommen werden.“ Und die 42-Jährige sprach den Kita-Leiterinnen, die sie „hochkomplexe Managerinnen“ nannte, ihre Anerkennung aus.

Zunächst war Astrid Exo aufgerufen, die Diskussion aus ihrer Sicht der Dinge zu eröffnen. Die Verwaltungsdezernentin sprach sich nicht nur dafür aus, die räumlichen Angebote für die Kinderbetreuung „mit Augenmaß zu erweitern“, sie wollte ebenso wenig verkennen, dass die Öffnungszeiten „zu 100 Prozent sichergestellt werden können“. Und dennoch war sie sicher, dass es in Wangen „eine breite Angebotspalette“ in Hinblick auf die Bildung der Kinder im Vorschulalter gebe.

„Das Land soll zahlen“

Auf die Frage der SPD-Vorsitzenden Franziska Schließer, „wo denn der Schuh drückt“ und welche Erwartungen von Seiten der Kitas gehegt werden, war von Melanie Passiepen, Leiterin von St. Franziskus in Niederwangen, zu hören: „Entgegen der Praxis sollten auch in Ausbildung stehende Anerkennungspraktikantinnen, die nicht weniger wertvolle Mitarbeiterinnen sind, vom Land finanziert werden.“

Unterstützt in ihrer Forderung wurde die Kita-Leiterin von SPD-Stadträtin Monika Hymer. „Das Land soll zahlen, weil sie ja auch die Lehrkräfte vergütet“, so das Argument. Unverständnis zeigte ebenfalls SPD-Kollege Alwin Burth, indem er die Frage in den Raum stellte: „Wenn Anerkennungspraktikantinnen eine Stelle suchen, warum werden sie dann nicht genommen?“ Die Antwort kam von Astrid Exo: „Mir ist so ein Fall nicht bekannt. Ganz im Gegenteil. Wir haben uns mit der Suche schwergetan. Wer eine Stelle braucht, darf sich gerne bei der Stadt melden.“

Bewerbungen werden weniger

Mit „Es gab Zeiten, da hatten wir 30 bis 40 Bewerbungen. Jetzt sind es gerade mal eine, zwei oder drei“, beteiligte sich Nadine Haller, Leiterin der städtischen Kita „Im Haid“, an der Aussprache. „Oftmals scheitern aber gerade auch Einsteiger an unseren durch den hohen Qualitätsanspruch nicht immer einfachen und vom Umfeld herausfordernden Beruf und empfinden ihn als belastend.“

Von einem Vater, der zuvor mit seiner Familie in Berlin gelebt hatte, kamen teils aufmunternde, teils kritische Töne. Er nannte im Vergleich zur Bundeshauptstadt die pädagogische Betreuung in Wangen „deutlich besser“, zeigte sich aber hinsichtlich der Schließzeiten gerade für berufstätige Eltern noch nicht zufrieden.

Das Schlusswort hatte Heike Engelhardt. Neben dem Einwand, „dass es kein Allheilmittel zur Lösung des Kita-Problems“ geben würde, redete sie allgemein einem „guten Essen“ das Wort. Viele Eltern hätten in der Beköstigung ihrer Kleinen aber zu hohe Ansprüche, sagte sie. Wie hier, so gilt für die SPD-Frau insgesamt das Motto: „Die Politik muss das Machbare im Blick haben!“