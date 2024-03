Kinder- und Altstadtkonzert mit dem Ensemble Bright Brass

Das junge Blechbläserquintett Bright Brass spielt am Sonntag, 10. März, in Wangen gleichentags ein Kinderkonzert und ein Altstadtkonzert.

Nachmittags nimmt das Ensemble Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren mit auf eine Reise um die Welt und zeigt, wie vielfältig Musik sein kann und wie harmonisch die Klänge unterschiedlicher Traditionen und Zeiten zusammenpassen. Beginn ist um 14 Uhr. Abends stellt Bright Brass mit dem Programm „Der Amerikaner“ auf humorvolle Weise die amerikanische Tradition des Blechbläserquintetts vor. Auch Tanzelemente und ein kleiner Ausflug in die moderne Musikgeschichte sowie zum amerikanischen Jazz dürfen nicht fehlen. Beginn ist um 18 Uhr. Beide Konzerte finden im Dorfgemeinschaftshaus in Deuchelried statt.

Das Ensemble Bright Brass besteht aus Julius Scholz, Samuel Walter (beide Trompete), Lionel Speciale (Horn), Szabolcs Katona (Posaune) und Peter Kánya (Tuba). Alles begann mit der Idee ein Blechbläserquintett aufzustellen, um in der Kategorie „Ensembles in freier Besetzung“ beim Deutschen Musikwettbewerb anzutreten. Die fünf Blechbläser, die an den Hochschulen Hamburg und Hannover und bei Projekten bei Berliner Orchestern aufeinandertrafen, verband sofort eine gemeinsame musikalische Vision: das Musizieren im Quintett als Synthese aus Solo- und Orchesterspiel zu nutzen und in Kommunikation intensiv zusammen zu arbeiten.

Karten gibt es im Gästeamt Wangen, Telefon 07522/74211 oder Mail an [email protected], oder bei www.reservix.de sowie an der Abendkasse ab 19 Uhr. Schülerinnen und Schüler erhalten ab 15 Minuten vor Konzertbeginn Karten auf allen Plätzen für vier Euro.