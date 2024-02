Wangen

Kennzeichen an zwei Fahrzeugen gestohlen

Wangen / Lesedauer: 1 min

Ein bislang unbekannter Dieb hat laut Polizeibericht in der Nacht von Montag auf Dienstag an zwei Fahrzeugen in der Zeppelinstraße und in der Schillerstraße jeweils das hintere Kennzeichen gestohlen. Sachdienliche Hinweise zu den Taten nimmt das Polizeirevier Wangen, das wegen Diebstahls ermittelt, unter der Telefonnummer 07522/9840 entgegen.