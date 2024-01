Katholische Kirche in Wangen verarbeitet zwei aufgegebene Angebote

Innerhalb der katholischen Kirche in Wangen haben mit der Kolpinsfamilie und der Katholischen Jungen Gemeinde St. Martin (KJG) zwei Gruppierungen aufgehört zu existieren. Schaut man genauer hin, dann ist dies laut Stadtpfarrer Claus Blessing und Dekanatsjugendseelsorger Georg Wößner die logische Folge von zwei inaktiven Vereinigungen, die nur noch auf dem Papier Bestand hatten beziehungsweise „gesellige Treffs“ waren.

„Wenn Vereine aufhören wollen, dann ist es gut, sie nicht des schönen Scheines will weiter dahindümpeln zu lassen, Mitglieder zu demotivieren und den letzten Mitgliedern das Gefühl zu geben, sie hätten irgendwie versagt“, glaubt Pfarrer Claus Blessing.

Vielmehr gelte es, so der Seelsorger weiter, zu akzeptieren, dass alles auf Erden auf Zeit ausgerichtet ist. Und er zitiert aus dem Buch Tanach, in dem geschrieben steht, „dass neue Anfänge gute Abschiede brauchen“. So habe man sich beispielsweise bei allen Verantwortlichen mit einem Fest bedankt.

Kirchliches Ehrenamt ist im Wandel begriffen

Es ist kein Geheimnis: Das Ehrenamt ist dem Wandel unterworfen. Dass die katholische Kirche hier neu denken und Projekthaftes positiv sehen will, davon ist auch Georg Wößner, Dekanatsjugendseelsorger für die Region Allgäu, überzeugt. Er war und ist als solcher zuständig für das Format „Junge Kirche Wangen # Follow Him“. Junge Leute, die sich in regelmäßigen Abständen im Haus Nazareth (Klösterle Wangen) trafen, um über ihren Glauben und ihre Glaubenserfahrungen zu sprechen, haben in Ravensburg einen neuen Ort dafür gefunden.

„Das Jugenddekanat will in die Fläche gehen und punktuell wie in alle Seelsorgeeinheiten hinein dort aktiv werden, wo es junge Menschen mit ihren Fragen und Ängsten gibt“, erklärt Wößner. „Wenn Jugendliche ihre Anliegen vortragen und dazu stehen, dann sind wir auf ihrer Seite“, sagt er.

Zurück zur Kolpingsfamilie und zu Pfarrer Claus Blessing. Er, der mit Kolping aufgewachsen ist, bedauert die Auflösung des kirchlichen Vereins, „wo Familien sich treffen können“, sehr. Als er vor acht Jahren nach Wangen kam, sei der Entschluss dazu bereits gefasst worden. Blessing ist es wichtig darüber zu informieren, dass im Rahmen der in den nächsten Jahren stattfindenden Gemeinde-Erneuerung darüber nachgedacht wird, „etwas für Familien oder auch Alleinstehende zu tun“.

Offen für neues Engagement junger Christen

Die Frage des Priesters nach den jeweiligen „Bedürfnissen“ stellt sich vor allem dann, „wenn Leute kommen und fragen, warum es in der Kirchengemeinde nicht mehr dies oder jenes gibt, auf der anderen Seite aber Bereitschaft zum Mitmachen signalisieren“. Dann, so Blessing, wäre man „mit Rat, Tat und Finanzen dabei“.

Für die Jugendarbeit hat Wangen die Katholische Studierende Jugend (KSJ) und speziell St. Martin die Ministranten und Ministrantinnen, die sich in diesem Jahr in die Bereiche „Gottesdienste“ und „Jugendarbeit“ aufgeteilt haben. Laut Claus Blessing ist mit der Mini-Jugendarbeit „praktisch schon eine natürliche Nachfolge der KJG gegeben“. Auch werden durch das Engagement der „Minis“ und der „KSJ“ weiterhin Aufenthalte in Zeltlagern und auf Hütten angeboten.

Was dem Seelsorger ganz persönlich am allermeisten in Wangen fehlt, „das sind nicht Zeltlager und Stammtische, sondern ein kirchenmusikalisches Angebot für Kinder und Jugendliche: Kinderchor, Jugendchor, Mädchenschola, Sängerknaben oder irgendetwas in dieser Richtung“. Wobei sich die Frage stelle, „warum Kirchenmusik für Kinder in Wangen wegen herrschender Konkurrenz so schwierig ist“. Ansprechpartner sei auf jeden Fall Kirchenmusiker Georg Enderwitz. Er leitet an der St. Martinskirche in Wangen das kirchenmusikalische Angebot.