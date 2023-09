Kartenvorverkauf für Wangens Landesgartenschau beginnt am Sonntag

Rund ein halbes Jahr vor Beginn der Landesgartenschau in Wangen beginnt am kommenden Sonntag, 10. September, der Vorverkauf der Dauerkarten. Das begeht die Stadt mit einem Fest. Jetzt gibt sie zudem erste Künstler und Veranstaltungen bekannt, die bei der halbjährigen Großveranstaltung im kommenden Jahr auftreten werden.

SWR1–Band kommt erstmals nach Wangen

Von 11 bis 17 Uhr wird laut Mitteilung am Alten Feuerwehrhaus im Aumühleweg anlässlich des Vorverkaufstarts gefeiert. Dabei gastiert an diesem Eingangsbereich zur Schau zum ersten Mal überhaupt die SWR1–Band in Wangen und habe „die größten Hits aller Zeiten“ im Gepäck. Ebenfalls auf der Bühne: Rock meets Classic mit dem Gitarristen Siggi Schwarz, der Rockklassiker in neuem musikalischen Gewand präsentiert. Und schließlich wird das Lehrer–Bläserensemble der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu (JMS) auftreten.

Die SWR1-Band tritt zum Start des Dauerkartenvorverkaufs zur Landesgartenschau 2024 erstmals in Wangen auf. (Foto: Band )

Zudem besteht das letzte Mal in diesem Jahr die Möglichkeit, bei Führungen über das gesamte Gartenschaugelände sich über den aktuellen Stand und die Fortschritte zu informieren. Offiziell eingeweiht werden zudem das Wassertretbecken und der Brunnen im Eingangsbereich der Schau, berichtet die Gartenschau GmbH.

Was die Karten im Vorverkauf kosten

Ferner geplant sind Bastelaktionen, eine Hüpfburg, ein Spielmobil und eine Graffitiaktion für jüngere Besucher. Eine Kochshow soll Appetit auf die Allgäuer Küche machen, während Foodtrucks und Essensstände die Besucher mit regionalen und internationalen Gerichten versorgen.

Mit dem Fest startet offiziell der Vorverkauf der Dauerkarten, mit denen man während des gesamten Zeitraums Eintritt in das Gartenschau–Gelände hat. Im Vorverkauf kosten sie 98 Euro statt später regulär 125 Euro. Derselbe Preis gilt laut Mitteilung für die „Familie klein“, also einen Erwachsenen mit seinen Kindern oder Enkeln (bis 18 Jahre).

Junge Erwachsene (15 bis 24 Jahre) zahlen für die Dauerkarte im Vorverkauf 40 Euro (statt 55). Zudem gibt es ermäßigte Dauerkarten für Azubis, Studenten und Behinderte zu 70 Euro (statt 90). Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahre sowie Vollzeitschüler in Wangen haben freien Eintritt.

Welche Leistungen noch mit drin sind

Mit dem Ticket gibt es außerdem 20 Prozent Nachlass bei nicht im Preis enthaltenen Sonderveranstaltungen, außerdem einmalig kostenlosen Eintritt zu weiteren Gartenschauen in Bad Dürrenberg und Kirchheim bei München, Gratisbesuche ins Städtische Museum und in die Galerie in der Badstube und ein Gutscheinheft mit über 60 Ermäßigungen beziehungsweise Angeboten bei Händlern und für Ausflugsziele in Wangen und der Region. Das Gutscheinheft wird zum Start der Landesgartenschau am 26. April 2024 ausgegeben — ab dann gelten ja auch die darin angebotenen Ermäßigungen.

Damit möglichst viele Menschen mit Bus und Bahn nach Wangen kommen, bietet die Landesgartenschau in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverbund Bodo ein Dauer–Kombiticket für 98 plus 98 Euro an, das in den drei Landkreisen Bodenseekreis, Lindau und Ravensburg gültig ist.

Diese „Topacts“ soll es in Wangen geben

Unterdessen feilt die Gartenschau GmbH noch am Programm mit rund 2000 geplanten Veranstaltungen während der 164–tägigen Schau. „Ein paar Topacts können aber schon verraten werden“, heißt es in der Mitteilung. So werden Edelle, Fättes Blech und Malik Harris nach Wangen kommen. Live zu erleben sin sollen darüber hinaus Tribute–Bands, die Frankfurter Sinfoniker und das Polizeimusikcorps Karlsruhe.

Zudem wird es Thementage geben wie einen Blaulichttag, den Tag der Chöre und ein Back–to–school–Festival. Jeder Wochentag ist einer Veranstaltungsreihe zugeordnet — von Literatur über Kinderangebote, Städte– und Gemeindetage, Ortsteilabende, Gottesdienste und Sportangebote an der frischen Luft.

https://lgswangen2024.de