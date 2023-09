Karl Herzog gewinnt U17–Bundessichtungsrennen

Der Bruder von Ex–Juniorenweltmeister Emil Herzog, Karl Herzog, feiert im Süden Thüringens einen überlegenen Solosieg beim U17–Bundessichtungstraining. Auch andere Radsportler der Rad–Union Wangen feiern Topplatzierungen.

Karl Herzog und Timo Burger von der Rad–Union Wangen haben als Teil der baden–württembergischen Landesauswahl an der deutschen Einzelzeitfahrmeisterschaft und sowie am letzten Bundessichtungsrennen der Saison im Landkreis Hildburghausen teilgenommen.

Vier Runden auf der Straße

Am Samstag absolvierte Herzog die zehn Kilometer lange Zeitfahrstrecke als Elftschnellster. Benedikt Benz von der RSG Offenburg–Fessenbach siegte in 13.39 Minuten.

Das Straßenrennen am Sonntag wurde auf einer 16 Kilometer langen Runde ausgetragen, welche viermal zu absolvieren war. Herzog setzte sich in Runde zwei als Teil einer Spitzengruppe vom Hauptfeld ab, attackierte diese am letzten Anstieg und überquerte die Ziellinie solo. Burger beendete das Rennen als 68. im Hauptfeld.

„Es ist sehr wichtig, dass die beiden bei den großen nationalen Rennen Erfahrungen sammeln. Die Dynamik und die Positionskämpfe im Hauptfeld kann man nicht trainieren. Dass Karl solche Rennen dann auch gewinnen kann, setzt der Sache dann natürlich noch das Sahnehäubchen auf“, äußerte sich Klaus Wellmann, Nachwuchstrainer der Rad–Union Wangen.

Levi Meßmer stürzt in Sachsen

Weniger erfolgreich verlief das Wochenende für Levi Meßmer, Leistungsträger des Eliteteams der Rad–Union. Er nahm für seine Universität Stuttgart–Hohenheim am Bundesligarennen im sächsischen Sebnitz teil, in dessen Rahmen die deutsche Hochschulmeisterschaft ausgetragen wurde. Der Student der Agrarwissenschaften kam jedoch in der schnellen Abfahrt zu Fall und zog sich großflächige Schürfwunden zu.

Das Gros der Rad–Union–Athleten nahm am Rundstreckenrennen in Wuchzenhofen bei Leutkirch teil. Nachdem Valentin Kegreiß, Organisator des Rennens und Mitglied der Rad–Union, Ende Oktober bei einem Trainingsunfall tragisch ums Leben kam, firmiert die Veranstaltung unter dem Titel „Valentin–Kegreiß-Gedächtnis–Rennen“. Die Startnummer 6, die Kegreiß bei seiner letzten Teilnahme im vergangenen Jahr trug, wird im Männerrennen zukünftig nicht mehr vergeben.

In der Elite–Amateurklasse gelang es den Wangenern Michael Quendler, Franz Schlachter und Peter Clauß sich im Hauptfeld zu halten. Marcel Neidinger, Nils Neumann und Johannes Dobler mussten dem Tempo des Feldes und dem kleinen Hügel, dessen Überfahrung sich auf der nur drei Kilometer langen Runde ziemlich schnell wiederholte, klein bei geben.

Einer Attacke kann kein anderer folgen

Keiner der Starter konnte jedoch Jonas Schmeißers Attacke im ersten Viertel des 81 Kilometer langen Rennens Paroli bieten, sodass der Thalkirchdorfer einen ungefährdeten Solosieg einfuhr. Schlachter initiierte zur Rennhälfte eine Verfolgergruppe, aus der er einige Runden später aber mit Krämpfen herausfiel. Im Sprint des Hauptfeldes belegte Clauß Rang sieben, Quendler Rang 20.

Bereits am Morgen starteten Xaver Bochtler, Pascal Mauritz, Elias Entrich sowie Roland Rädler in der Amateurklasse. Bochtler konnte als Dritter einige Punkte für den Aufstieg in die Elite–Amateurklasse sammeln.

Im Nachwuchsbereich belegten Benno und Toni Ullrich Platz acht und 14 in der U13, Simon Peters wurde elfter. Im gleichen Rennen wurden Lenny Karstens, Veit Nonnenbroich und Philipp Peters als 26., 28. und 29. gewertet. Paul Neumann schrammte als Vierter knapp am Podium der U17 vorbei.