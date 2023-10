Kabarettabend mit Tim Becker

Bauchredner Tim Becker ist am Samstag, 7.Oktober, um 20 Uhr mit der Kabarett-Puppet-Show „Die Puppen, die ich rief“ in der Häge-Schmiede zu Gast. Becker spielt mit Puppen. Oder spielen die Puppen mit ihm? Alles andere als brav, aber dennoch liebenswert und bezaubernd sind die eigensinnigen Geschöpfe dank des bitterbösen Humors. In wahnwitzigen Dialogen übernehmen sie die Oberhand und ziehen ihn durch die durchgeknallte Welt seiner eigenen Show wie einen Bullen am Nasenring, heißt es in der Presseankündigung. Karten gibt es im Vorverkauf im Gästeamt, Telefon 0 75 22/74‐211, Reservierungen macht Maria Neumann, Mail [email protected] oder an der Abendkasse, ab 18 Uhr geöffnet und unter der Telefonnummer 07522/913627 erreichbar.