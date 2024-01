Jugendlicher geht auf Polizeibeamte los

Ein 17-Jähriger hat sich laut Polizeibericht nach dem Faschingsumzug in Neuravensburg in eine polizeiliche Personenkontrolle eingemischt und die Beamten angegriffen. Die Polizisten führten gegen 20.45 Uhr vor dem Feuerwehrhaus eine Kontrolle durch, die von dem Jugendlichen zunächst gestört wurde. Einem Platzverweis kam der 17-Jährige nicht nach, weshalb ein Beamter den Teenager wegschob. In der Folge stürzte der alkoholisierte Jugendliche und ging daraufhin auf den Polizisten los, um diesen umzustoßen. Im weiteren Verlauf entstand ein Gerangel, bei dem der 17-Jährige nach den Polizisten schlug und trat und dabei beide Beamten verletzte. Der Einsatz von Pfefferspray zeigte bei dem Jugendlichen keine Wirkung. Schließlich konnte die Polizeistreife den 17-Jährigen zu Boden bringen und in Gewahrsam nehmen. Während der weiteren Maßnahmen beleidigte der Teenager die Beamten mehrfach. Er muss nun mit Strafanzeigen wegen Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen.