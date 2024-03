Jugendhaus sucht Helfer für Ferienprogramm

Das Jugendhaus Wangen sucht Helfer und Helferinnen für sein Ferienangebot. Bewerben können sich alle, von Schülern ab 16 Jahren bis hin zu Senioren.

Kindern der ersten bis sechsten Klassen wird in den Sommerferien Raum, Zeit und Unterstützung geboten, um ihre eigene Spielestadt „Mini-Wangen“ zu verwirklichen. Anhand der Ideen der Kinder entsteht unter Begleitung der Betreuer eine kleine Stadt von der Verwaltung bis zur Verpflegung. Während den Burgfestspielen entsteht unter dem Motto Mittelalter ein von den Kindern entwickeltes Auch hier wird das Geschehen von den Betreuern begleitet und verschiedenste Angebote, wie Ritterspiele oder Kochen über dem Feuer initiiert.

Veranstaltungsorte sind das Jugendhaus Wangen und die Burgruine Neuravensburg. Mini-Wangen findet statt von 26. bis 30. August, die Mini-Burgfestspiele von 2. bis 5. September. Die Zeiten für die Helfer sind von 7.30 Uhr bis 15 Uhr. Am 30. August ist Abbau von Mini-Wangen und Aufbau von Mini Burg bis ca. 18 Uhr. Abbau von Mini-Burg ist am 5. September bis ca. 18 Uhr.

Der Tag beginnt für die Helfer um 7.30 Uhr. In einer kurzen Morgenrunde werden anstehende Aufgaben besprochen. Um 8 Uhr treffen die Kinder ein und der Tag in Mini-Wangen startet. Um 14 Uhr endet für die Kinder der Tag in der Planstadt. Danach werden noch Aufräumarbeiten durchgeführt. Mit einer kurzen Reflektionsrunde der ehrenamtlichen Mitarbeiter endet auch für diese der Tag gegen 15 Uhr. Die Vergütung beträgt 40 Euro pro Tag. Am Sonntag, 25. August, findet um 15 Uhr im Jugendhaus die Einführung zu den Ferienprogrammen sowie das gemeinsame Aufbauen für Mini-Wangen statt.

Interessierte können sich melden beim Jugendhaus unter der Telefonnummer 07522/912783 oder per Mail an [email protected].