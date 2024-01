2023 ist musikalisch wieder mit dem traditionellen Silvesterkonzert im Festsaal der Waldorfschule ausgeklungen. Bestritten hat es das Jugendblasorchester (JBO) Wangen unter der Leitung von Rainer Hobe.

17 neue Mitglieder wurden seit September integriert. In intensiver Probenarbeit hat das JBO ein kurzweiliges und anspruchsvolles Programm erarbeitet, in dem ein Großteil der jungen Musikerinnen und Musiker als Solisten eingebunden wurde.

Spaß auf beiden Seiten

Es wurde mit viel Spaß gespielt, und beim Zuhören hatte man ebenfalls viel Spaß. Das begann schon mit dem farbenprächtigen und schwungvollen „March“ aus der Suite in F von Gustav Holst (1874-1934) und setzte sich in der musikalischen Erzählung „Bandland“ von Derek Bourgeois (1941-2017) fort. In dem charmanten Werk gerieten sich die Holzbläser und die Blechbläser in die Haare, die Saxofone versuchten erfolglos zu vermitteln, und nicht einmal das Schlagzeug konnte die Streithähne zur Ordnung rufen.

Leidtragende des allgemeinen Chaos waren eine verliebte Trompete und Klarinette. Erst, als die Trompete im Getümmel einen Schlag abbekam und vom Instrumentenbauer verarztet werden musste, kamen die Familien zur Besinnung und allgemeine Harmonie setzte ein - die Geburt des Blasorchesters. Der Text - beredt vorgetragen von Monika Nägele - und die Musik griffen anschaulich ineinander, kurze Charakterstücke stellten die einzelnen Instrumentenfamilien und Untergruppen humorvoll und liebevoll vor.

Viel Probenarbeit nötig

Der zweite Teil des Konzerts, erklärte Monika Nägele, hatte die Partitur des Blasorchesters als Leitfaden - jedes Instrument bekam sein eigenes Stück, so dass fast jedes Mitglied des JBO als Einzelsolist oder Teil eines Soloensembles musikalisch zu Wort kam. Das ist nicht selbstverständlich und braucht, wie Rainer Hobe betonte, viel zusätzliche Probenarbeit. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen.

Das JBO bewegte sich sicher durch die Epochen, von Johann Sebastian Bachs eleganter „Badinerie“ (Emma Kaufmann, Querflöte) über Wolfgang Amadeus Mozarts perlendem Allegro aus dem 3. Hornkonzert (Jonathan Cöster) bis hin zum gut gelaunten „Wild Cat Blues“ (Franka Barth, Klarinette), der „Pennywhistle Jig“ (Lotta Schlags,Piccolo-Flöte) und dem kraftvollen „Bass Proof“ von Wim Laseroms (Linus Motz, Tuba).

Die beschwingten 1920er

Vom Oboenregister gab es das elegische „Gabriel’s Oboe“ von Enrico Morricone zu hören. Die Fagotte hüpften durch die launische Polka „Der alte Brummbär“ von Josef Fucik. Die Trompeten führten mit „Alexander’s Ragtime Band“ von Irving Berlin in die beschwingten 1920er-Jahre, und auch „Lassus Trombone“ von Henry Fillmore atmete diesen Geist.

Hier konnten die Posaunen ihre berühmt-berüchtigten Glissandi gekonnt vorführen, während die Baritone sich in der weit geschwungenen Melodie der Ballade „Perhaps Love“ von John Denver ergingen. Mit dem Klassiker und Ohrwurm „Erinnerungen an Zirkus Renz“ ging der offizielle Teil mit drei akrobatischen Xylofonen im perfekten Gleichtakt zu Ende.

Neue Akzente gesetzt

Mit diesem breit gefächerten Programm und der breiten Aufstellung von Solisten und Soloensembles hat das JBO neue Akzente und auch einen neuen Maßstab in der musikalischen Arbeit gesetzt, der nur begeistern konnte.

Ein Stück, das zum Silvesterkonzert dazugehört, verabschiedete die Zuhörer in den Abend und ins neue Jahr: Der Radetzky-Marsch mit der traditionellen Luftballonkaskade von der Decke.