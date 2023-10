Jubiläumskonzerte des Städteorchesters Württembergisches Allgäu

Bei der Herbstkonzertreihe des Städteorchester Württembergisches Allgäu steht das Programm ganz im Zeichen des 50-jährigen Jubiläums. Mit einer Sinfonia von Johann Christian Bach, die das Städteorchester im 1. Konzert der Gründung am 28. Juni 1973 gespielt hat, beginnt der Konzertabend. Um die Zeitspanne von 50 Jahren hörbar zu dokumentieren, werden jeweils Werke aufgeführt, die zu den runden Jubiläen gespielt wurden. So ist neben einzelnen Sätzen der Sinfonien Nr. 6 und Nr. 8 von Ludwig van Beethoven auch die Suite „la Jolie Fille de Perth“ von Georges Bizet zu hören. Aus der 4. Sinfonie von Robert Schumann erklingt das Scherzo sowie der Festmarsch für großes Sinfonieorchester von Richard Strauss. Der Dirigent des Abends ist Marcus Hartmann.

Tickets: Konzert am Freitag, 17. November, in Leutkirch, Festhalle 20 Uhr; Vorverkauf: Tourist-Info der Stadt Leutkirch; Telefon 0 75 61/8 71 54; Konzert am Samstag, 18. November, in Isny, Kurhaus am Park, 19.30 Uhr Vorverkauf: Isny-Info; Telefon 0 75 62/9 99 90 50; Konzert am Sonntag, 19. November, in Wangen, Festsaal Waldorfschule, 17 Uhr; Vorverkauf: Gästeamt der Stadt Wangen; Telefon 0 75 22/74 211;