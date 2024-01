Jobabbau bei Diehl Controls in Wangen: Es geht um „320 Schicksale“

Bei einer Kundgebung der IG Metall haben am Mittwochnachmittag Hunderte Menschen lautstark gegen den geplanten, massiven Stellenabbau bei Diehl Controls protestiert. Darunter auch viele, die sich mit den Beschäftigten des Wangener Herstellers von Steuerungs- und Reglungssystemen für Haushaltsgeräte solidarisierten. Denn zahlreiche, vor allem langjährige Mitarbeiter würde der Verlust ihres Jobs hart treffen.

An der Pfannerstraße wird’s laut

Mittwoch, 13.30 Uhr: Die Polizei hat die Pfannerstraße vor dem Werksgelände von Diehl Controls bereits abgesperrt. Der gesamte Bereich füllt sich, die IG Metall verteilt Schals, Kappen, Fähnchen und Trillerpfeifen. Entsprechend laut ist es, als wenig später Jürgen Rist auf einen Anhänger steigt und das Mikro in die Hand nimmt. Dass 320 von 540 Jobs wegfallen und in Billiglohnländer verlagert werden sollen, sei nicht hinzunehmen, so der Wangener Betriebsratsvorsitzende: „Nicht mit uns!“

Was Rist neben dem geplanten Stellenabbau und der Verlagerung der Produktion mit am meisten stinkt: Dass die Wangener Kollegen für das Werk in Polen und den im Bau befindlichen Standort in Rumänien für die IT und Infrastruktur sorgen sollen: „Und wenn das erledigt ist, sind sie hier übrig. Das kann’s einfach nicht sein.“ Unternehmensplänen zufolge soll die Zentrale von Diehl Controls zwar im Allgäu bleiben, aber nur noch als „Innovations- und Entwicklungsstandort“ fungieren. Was das auch immer heißen soll.

Viele bekunden ihre Solidarität

Und so fielen bei den Rednern der Kundgebung immer wieder die Begriffe „Gemeinsam“, „Zusammenhalt“ und Solidarität“. Letztere bekundete beispielsweise der Waldner-Betriebsratsvorsitzende Pasqual Behrends, der mit einer kleinen Abordnung vom größten Wangener Arbeitgeber da war. Oder der stellvertretende Diehl-Gesamtbetriebsratsvorsitzende Frank Stefke:

Wir stehen geschlossen hinter euch. Frank Stefke

Florent Paluca, Mechatroniker bei Diehl Controls und Vertreter der Auszubildenden, forderte die Verantwortlichen auf, die Perspektiven für die Jugendlichen zu erhalten. Frederic Stiegler, Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Friedrichshafen-Oberschwaben, nannte die vom Jobabbau Betroffenen „320 Schicksale“. Zuvor hatte die Gewerkschaft von „Lebenskonzepten, die jetzt in die Brüche gehen“, gesprochen.

Ängste und Sorgen bei den Beschäftigten

Da ist beispielsweise Norbert Mahle, seit 30 Jahren in der Firma, auch seine Frau arbeitet bei Diehl Controls. „Bei uns würden gleich zwei Einkommen wegfallen, und für mich wird es in der Zukunft schwierig, einen neuen Arbeitsplatz zu finden“, sagt der 55-jährige Teamleiter im Lager. Und spricht von Einschnitten bei der Rente und von Investitionen, die noch abzuzahlen sind: „Ein Jobverlust wäre der Super-Gau.“

Mit ihrer Unterschrift auf einem Banner haben viele ihre Solidarität bekundet. (Foto: bee )

Oder Sasivathany Amirthakara, die zusammen mit ihren Töchtern und einem Enkel für ihren 58-jährigen Mann Cymil protestiert, der seit ebenfalls 30 Jahren als Maschinenbediener in der Produktion arbeitet.

Wenn mein Mann den Job verliert, verlieren wir alles, dann können wir wieder von vorne anfangen in unserer Großfamilie. Sasivathany Amirthakara

Sie hat große Angst, wie es finanziell weitergeht, auch weil einer der beiden Söhne studieren will.

Ganze Familien könnten betroffen sein

Auch bei Sandro Werk könnte bei einem Stellenabbau die ganze Familie betroffen sein. Der Schichtsprecher ist seit 29 Jahren bei Diehl, seine Frau Lucrezia arbeitet dort im Vertrieb, und Sohn Flavio macht an der Pfannerstraße eine Ausbildung zum Mechatroniker. „Klar mache ich mir Sorgen“, sagt Sandro Werk.

Der Magen fühlt sich seit ein paar Wochen nicht so gut an. Sandro Werk

In der heutigen Zeit brauche man fast zwei Einkommen, wenn man sich etwas leisten will, ergänzt seine Frau: „Wir versuchen zwar nicht jeden Tag dran zu denken, aber das Thema ist spätestens präsent, wenn man in die Firma geht.“

Karl-Heinz Meschenmoser, seit zwölf Jahren als Werkzeugbauer bei Diehl Controls, befürchtet ebenfalls harte finanzielle Einschnitte und sorgt sich um die Zukunft: „Wenn man auf die 60 zugeht, dann kriegt man halt nichts mehr auf dem Arbeitsmarkt.“ Dass viele Beschäftigte über 50 und teilweise lange in der Firma sind, bestätigt Jürgen Rist. Diese Leute dann sozialverträglich abzubauen, sei schwierig, so der Betriebsratsvorsitzende: „Wenn jemand Mitte 50 ist und eine Abfindung erhält, was soll der dann anfangen? Für Altersteilzeit ist er zu jung und für die Rente erst recht.“

Verhandlungen könnten erst im März beginnen

Ob und wie der geplante Stellenabbau dann wirklich umgesetzt wird, darüber soll erst in einigen Wochen gesprochen werden. Zuerst will Rist zusammen mit Gewerkschaft und anderen Arbeitnehmervertretern die Informationen und Daten des Unternehmens sichten, um ein wirtschaftlich darstellbares Konzept für eine Produktion in Wangen zu erstellen. Erst dann, vielleicht im März, soll es Gespräche mit der Arbeitgeberseite geben. Das Ziel, so Jürgen Rist: Möglichst viele Arbeitsplätze im Allgäu zu erhalten.