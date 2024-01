JMS-Chöre haben dieses Jahr Großes vor

Kinder-, Jugend- und Kammerchor sowie das Knaben-Ensemble „Boys‘ Voices“ starten in ein aufregendes und spannendes Jahr, wie die Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu mitteilt. 2024 stehe ganz im Zeichen der Landesgartenschau in Wangen.

Der JMS-Kinderchor dürfe sich auf einen Auftritt bei der offiziellen Eröffnung am Freitag, 26. April, freuen. Jugend- und Kammerchor würden im April auf Chorfreizeit nach Rot an der Rot gehen, um sich auf ihren Auftritt beim großen JMS-Chorkonzert am Sonntag, 5. Mai, vorzubereiten. Ein weiterer Auftritt finde am 7. Juli, dem Tag der Chöre statt. Abschluss bilde ein gemeinsames Konzert mit dem Jugendsinfonieorchester der Jugend Musikschule am 21. Juli.

Auch Chorleiter Christian Feichtmair freue sich auf die zahlreichen Auftritte und sei stolz auf seine jungen Sängerinnen und Sänger: „Die Kinder und Jugendlichen engagieren sich enorm in den Chören der JMS. Die regelmäßigen Proben sind im stressigen Schulalltag nicht immer einfach zu realisieren.“ Dennoch würden die Auftritte und Erfolge bei gemeinsamen Konzerten und Wettbewerben zeigen, wie wichtig außerschulisches Engagement für die Jugend ist. „Im Zentrum steht bei uns das Gemeinschaftserlebnis und die Freude an der Musik“, sagt er.

Davon konnte man sich jüngst beim Weihnachtskonzert in der Evangelischen Stadtkirche in Wangen überzeugen. Die JMS-Chöre präsentierten ein abwechslungsreiches Programm und verzauberten das Publikum mit ihrem frohen Gesang. Das aktuelle Winter-Video des Kammerchores wurde auf Youtube zahlreich geklickt.

Geangsbegeisterte Kinder und Jugendliche seien eingeladen in den Chören der JMS mitzuwirken. Die Proben des Kinderchores finden immer montags von 16 bis 16.45 Uhr im Chorraum der Jugendmusikschule in der Wolfgangstraße statt. Jugendchor und Kammerchor proben ebenfalls montags in der JMS Wangen; von 17.30 bis 19 Uhr beziehungsweise von 18.15 bis 20 Uhr. Die Boys‘ Voices treffen sich donnerstags von 16 bis 16.45 Uhr in der Jugendmusikschule in Wangen.

In Isny finden die Proben dienstags im Musiksaal des Gymnasiums statt. Der Jugendchor übt von 18 bis 19 Uhr, der Kammerchor von 18.30 bis 20.00 Uhr. Weitere Informationen erteilt die Geschäftsstelle der JMS unter der Telefonnummer 07522/9704-0.