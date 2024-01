Jetzt Termine melden für Kinderkleiderbasare

Die Frühjahrs- Kinderkleiderbasare in der Region stehen kurz bevor. Die „Schwäbische Zeitung“ Wangen wird alle Termine in ihrem Verbreitungsgebiet im Überblick veröffentlichen. Dazu benötigen wir die Mithilfe jener Veranstalter, die sich bislang noch nicht gemeldet haben: Bitte informieren Sie uns bis spätestens Samstag, 10. Februar, über Datum, Ort, Abrechnungsmodalitäten, Abgabe-, Öffnungs- und Rückgabezeiten sowie Kontakttelefonnummern für Kundennummern oder Mail-Adresse und weitere Informationen zu Ihrem Basar. Geben Sie auch alle Besonderheiten an, wie beispielsweise, was an Artikeln angenommen oder ob eine Kinderbetreuung angeboten wird. Auch andere Besonderheiten (zum Beispiel Ausschluss bestimmter Artikel oder Beschränkung der Stückzahlen) sind von Interesse. Telefonische Meldungen können nicht berücksichtigt werden. Bitte teilen Sie uns Ihre Angaben unter dem Stichwort Basare per Mail mit an [email protected].