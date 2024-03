Jetzt Stand auf Wangener Altstadt-Flohmarkt sichern

Der diesjährige Wangener Altstadt-Flohmarkt findet am Samstag, 27. April, statt. In der Zeit von 8 Uhr in der Früh bis etwa 17 Uhr abends finden - eingebettet in das Flair der Innenstadt mit der malerischen Architektur vergangener Tage - Gegenstände „mit Geschichte“ und Dinge aus alter und jüngerer Zeit seit nunmehr 1984 ihre geneigten Liebhaber und wechseln den Besitzer.

Wer Interesse an einem Standplatz hat, sollte sich baldmöglichst anmelden. Es sind bereits viele Händler von Nah und Fern vorgemerkt, sehr viele aus der näheren Umgebung, aber auch aus Österreich und Liechtenstein, einige sogar aus der Gegend um Frankfurt, Nürnberg, Karlsruhe, oder Stuttgart. Kinder und Vereine sind von der Standgebühr befreit.

Der Aufbau beginnt um 6 Uhr. Die Standplätze werden im Voraus verbindlich festgelegt. Autos müssen nach dem Ausladen der Waren aus der Innenstadt herausgefahren werden. Gratisparkplätze sind samstags vorhanden. Abbau der Stände ist um 17 Uhr.

Standplatz