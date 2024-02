Jetzt bei Basaren kaufen und verkaufen

/Region - Die Frühjahrs- und Sommerbasare starten in ihre Saison. Käufer und Verkäufer haben dort wieder die Möglichkeit, gute gebrauchte und saubere Kinderkleidung und andere Begleitartikel zu kaufen und zu verkaufen. Aber Achtung: Winterware muss, schon rein aus Platzgründen, zwingend zu Hause bleiben. Zudem weisen die Veranstalter darauf hin, dass ausschließlich modisch-aktuelle und unbeschädigte Artikel ausgelegt werden. Auch Autositze müssen den aktuellen Normen entsprechen, Spiele oder Puzzles vollständig sein. Darüber hinaus haben die einzelnen Veranstalter oftmals zusätzliche, eigene Rahmenbedingungen und Beschränkungen. Die Basare unterscheiden sich im Warensortiment, in der Auszeichnung der Waren und in anderen Punkten. Gemeinsam ist allen Veranstaltern, dass sie sich allesamt für die gute Sache engagieren und die Erlöse an unterschiedliche, soziale Organisationen oder Institutionen spenden. Für gestohlene, beschädigte oder verlorengegangene Waren wird keine Haftung übernommen. Verkäufer handeln auf eigenes Risiko. Und noch etwas: Verkäufer müssen sich zwingend im Vorfeld mit den Veranstaltern in Verbindung setzen. Die Basare im Überblick:

Samstag, 24. Februar:

Kinder- und Jugendkleiderbasar Leupolz: In der Turnhalle, 9 bis 11 Uhr. Annahme: Freitag, 23. Februar, 16 bis 18 Uhr, Rückgabe: Samstag, 24. Februar, 14 bis 14.30 Uhr. Besonderheiten: Abgabe im Wäschekorb oder in der Klappbox, maximal 50 Teile plus drei Paar Schuhe, maximal 100 Anbieter, keine Plüsch- und Kuscheltiere, Computerspiele- und -zubehör, Unterwäsche, Socken und Erwachsenenbekleidung; Kinderspielecke mit Betreuung, Bewirtung am Samstag. Angenommen wird: Bekleidung bis Größe 176, Babyausstattung, Kinderwagen, Autositze, Kinderfahrzeuge, Umstandsbekleidung, Spielzeug und anderes. Annahmegebühr: drei Euro plus zehn Prozent des Verkaufserlöses.

Anmeldung: [email protected].

Freitag, 1. März:

Second-Hand-Basar des Kindergartens St. Verena: Im Gemeindezentrum St. Ulrich, Karl-Speidel-Str. 11, Besonderheit: Selbstverkäufer-Basar für Kinder und Erwachsene. Verkauft wird: alles, was eine zweite Chance verdient hat. Gebühr: Zehn Euro je Tisch, fünf Euro je Kleiderständerplatz.

Anmeldung: [email protected].

Samstag, 2. März:

Kinder- und Jugendbasar in Hergensweiler: In der Leiblachhalle, 8.30 bis 11 Uhr und 13.30 bis 14.30 Uhr. Annahme: Freitag, 1. März, 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr. Rückgabe: 2. März, 18.30 bis 19 Uhr. Besonderheiten: Tesakreppauszeichnung, Etiketten innen ankleben, maximal 60 Teile (davon maximal fünf Haushaltsteile und zwei Paar Schuhe), Kaffee und Kuchen (auch zum Mitnehmen), Ware wird über Mittag neu sortiert, ausschließlich große Einkaufstaschen sind zulässig, Zweiteiler zusammennähen, keine Stofftiere, keine Videos. Angenommen wird: Baby-, Kinder- und Jugendbekleidung, Umstandsmode, Spielsachen aller Art und Zubehör, Haushaltswaren, Autositze, Bettchen, Fahrräder, Kinder- und Jugendbücher. Annahmegebühr: drei Euro plus zehn Prozent des Verkaufserlöses.

Anmeldung und Infos: [email protected] und www.kinderbazar-hergensweiler.de.

Kinderkleiderbasar Neuravensburg: In der Turnhalle, 9 bis 11 Uhr. Annahme: Freitag, 1. März, 16 bis 18 Uhr. Rückgabe: Samstag, 2. März, 14.30 bis 15 Uhr. Besonderheiten: maximal 50 Teile, nur 50-Cent-Schritte bei der Auszeichnung, maximal drei Paar Schuhe (außen kennzeichnen), keine Stofftiere, keine Umstandsmode, Tesakreppauszeichnung (Kundennummer in Rot und eingekreist), Annahme der Ware nur in Wäschekörben mit Nummer. Angenommen wird: Baby- und Kinderbekleidung bis Größe 176, Spielsachen, Fahrzeuge, Kinderwagen, Babyzubehör. Annahmegebühr: drei Euro plus zehn Prozent des Verkaufserlöses.

Anmeldung und Infos: [email protected] unter Angabe des Namens, der Telefonnummer und dem Betreff „Neue Nummer“ und www.neuravensburger-kinderkleiderbazar.de.

Leutkircher Kinderkleiderbasar mit Teenyangebot: In der Festhalle Leutkirch, Herzlazhofer Str. 9, 9 bis 12.30 Uhr. Annahme: Freitag, 1. März, 10 bis 15 Uhr. Rückgabe: Samstag, 2. März, 17.30 bis 18.30 Uhr. Besonderheiten: maximal 320 Anbieter, maximal 50 Teile, maximal fünf Paar Schuhe, Etikettenauszeichnung (keine Nadeln oder Klammern), Warenlisten unter www.kinderkleiderbarar-ltk.npage.de herunterladen, keine Kinderwagen in den Verkaufsräumen gestattet. Angenommen wird: Baby-, Kinder- und Teenybekleidung, Umstandsmode, Kinderwagen, Spielwaren. Annahmegebühr: drei Euro plus zehn Prozent des Verkaufserlöses.

Anmeldung (8 bis 18 Uhr): 07561/ 4752, 07561/ 8202079, 07561/ 9884747, 08373/ 9212332.

Samstag, 9. März:

Kinderkleiderbasar des Kindergartens St. Antonius: Im Wangener Gemeindezentrum St. Ulrich, Karl-Speidel-Straße 11, 9 bis 11 Uhr. Annahme: Freitag, 8. März, 14 bis 15 Uhr, Rückgabe: Samstag, 9. März, 15.30 bis 16 Uhr. Besonderheiten: Kaffee und Kuchen, maximal 50 Teile, maximal drei Paar Schuhe und maximal fünf Bücher, Auszeichnung der Ware nur in 50-Cent-Schritten und mit roter Verkaufsnummer, Abgabe nur in Wäschekörben, maximal 100 Anbieter, keine Umstandsmode, Plüschtiere, Werbegeschenke, Strümpfe, Unterwäsche und Video- und Audiokassetten. Angenommen wird: Bekleidung bis Größe 164, Festtagsbekleidung, Kinderfahrzeuge, Sportartikel, Spielsachen, Kinderwagen, Hochstühle und anderes. Annahmegebühr: drei Euro plus zehn Prozent des Verkaufserlöses.

Anmeldung: [email protected].

Kleiderbasar des Waldorfkindergartens Wangen: In der Waldorfschule, Rudolf-Steiner-Str. 4, 13.30 bis 16 Uhr, Annahme: Donnerstag, 7. März, 18 bis 19 Uhr und Freitag, 8. März, 12 bis 13 Uhr. Rückgabe: Samstag, 9. März, 18 bis 19 Uhr (Seiteneingang des Festsaals). Besonderheiten: maximal 60 Teile (davon maximal 20 Teile Damen- und Umstandsmode), Annahme nur in Kisten, Kaffee und Kuchen, „Räubertisch“ (Bekleidungs-Teile mit kleinen Mängeln zum Verschenken, separate Anlieferung), Verkaufspreise in 50-Cent-Schritten, Zutritt in den Verkaufsraum nur mit großer Einkaufstasche, Details zu Mengenbeschränkungen und Artikelkennzeichnung auf Homepage ersichtlich. Angenommen wird: möglichst ökologische Kleidung aus Naturfasern, Regen- und Matschbekleidung, Badesachen, Spielzeug aus Holz, Bücher, Spiele, Kinderfahrräder, Fahrradanhänger, Fahrradsitze, Inliner, Roller, „Draußenspielzeug“, Kinderwagen, Sportausrüstung, Autositze, Damenbekleidung, Umstandsbekleidung, Babybedarf. Annahmegebühr: fünf Euro (bei Abgabe) plus zehn Prozent des Verkaufserlöses.

Anmeldung: www.basar-wangen.de.

Sonntag, 10. März:

Kinderbasar Oberreitnau: Im Freizeitzentrum, 9 bis 11.30 Uhr. Annahme: Samstag, 9. März, 12 bis 14 Uhr, Rückgabe: Sonntag, 10. März, 18.30 bis 19 Uhr. Besonderheiten: Kaffee, Kuchen und Butterhörnle (bereits ab 8.30 Uhr, auch zum Mitnehmen), keine Kuscheltiere und Unterwäsche, keine Fix-Nummern. Angenommen wird: Bekleidung bis Größe 176, Sommersportartikel (Räder, Roller, Inliner), Spielsachen, Autositze, Kinderwagen, Schwangerschaftsbekleidung, Schuhe und anderes. Annahmegebühr: 20 Prozent des Verkaufserlöses (bei Artikel über 25 Euro zehn Prozent).

Anmeldung: 0152 / 52364484 (ausschließlich per Whatsapp oder SMS).

Kindersachenflohmarkt mit Kinderflohmarkt Amtzell: In der Turnhalle, Schulstr., 14 bis 16 Uhr. Besonderheiten: Selbstverkäuferbasar, Kaffee und Kuchen (auch zum Mitnehmen). Standgebühr: ein Tisch: acht Euro; zwei Tische: 14 Euro, Kleiderständer: drei Euro. Verkauft werden kann: Baby- und Kinderbekleidung, Kinderschuhe, Umstandsmode, Babyausstattung, Spielsachen, Kinderbücher und anderes. Separater Kinderflohmarkt (nur bei gutem Wetter) im Außenbereich (ohne Anmeldung, ohne Gebühr). Weitere Infos: Instagramm (unter @forderverein_kitas_amtzell_ev.

Anmeldung: [email protected].

Samstag, 16. März:

Selbstverkäuferbasar des Kindergartens Gottesacker: In der Turnhalle der Wangener Berger-Höhe-Schule, Nieratzer Weg 1, 10 bis 12 Uhr. Besonderheiten: Kinderprogramm mit Kinderschminken, Verkauf von süßen und deftigen Leckereien (auch „to go“), Getränke, Selbstverkauf. Verkauft werden kann: Kinderkleidung, Schuhe, Spielzeug, Bücher, Kinderfahrzeuge und anderes. Standgebühr: acht Euro (ein Tisch), 14 Euro (zwei Tische), Kleiderständer: fünf Euro, Platz für eigenen Kleiderständer: drei Euro.

Anmeldung: [email protected].

Flohmarkt der evangelischen Mutter-Kind-Spielgruppen Kißlegg: In der Turn- und Festhalle, 14 bis 15.30 Uhr (Einlass für Verkäufer: 13 bis 13.30 Uhr). Besonderheiten: Selbstverkauf, Kaffee, Waffeln und Muffins. Verkauft werden kann: Kinderbekleidung bis Größe 176, Babyzubehör, Umstandsmode, Kinderwagen, Kindersitze, Spielzeug und Kinderfahrzeuge. Standgebühr: sechs Euro für einen Tisch, zehn Euro für zwei Tische, zwei Euro für einen Kleiderständer.

Anmeldung: 07563 / 6791989.

Kinder-, Damen- und Herrenkleiderbörse Vogt: In der Sirgensteinhalle, Schützenweg 6, 11 bis 13 Uhr. Annahme: Freitag, 15. März, 17 bis 18.30 Uhr, Rückgabe: Samstag, 16. März, 16.30 bis 17 Uhr. Besonderheiten: Basarlino Sofware für die Abrechnung, Kuchenverkauf, maximal zehn Teile Damenbekleidung (davon maximal drei Paar Schuhe), maximal zehn Teile Herrenmode (keine Schuhe) und maximal 60 Baby- und Kinderbekleidung bis Größe 176 (davon maximal fünf Paar Schuhe). Keine Stofftiere, Unterwäsche, Socken und Strumpfhosen, Unterwäsche, gebrauchte Tupperware. Angenommen wird: alles, was Babys, Kinder, Teenager, Damen und Herren gebrauchen können. Annahmegebühr: Ein Euro plus 18 Prozent des Verkaufserlöses.

Anmeldung: [email protected].

Kinderkleiderbasar Opfenbach: Im Kultur- und Sportzentrum, 13 bis 14.30 Uhr. Annahme: Freitag, 15. März, 16 bis 18 Uhr, Rückgabe: Samstag, 16. März, 19 bis 20 Uhr. Besonderheiten: Kuchenverkauf. Angenommen wird: Kleidung bis Gr. 176, Schuhe, Spielwaren, Umstandsmode, Sportartikel, Babyausstattung, Bücher. Annahmegebühr: drei Euro plus zehn Prozent des Verkaufserlöses. Infos unter www.facebook.com/KinderbasarOpfenbach.

Anmeldung: 08385/ 9224627 (ab 1. März, 16 bis 19 Uhr).

Samstag, 27. April:

Kinderkleider-Selbstverkäuferbasar und „Kaufrausch“ Primisweiler: In der Turnhalle, 13.30 bis 16 Uhr, Selbstverkäuferbasar rund ums Kind, Besonderheiten: Essen und Getränke. Standgebühr: zehn Euro für einen Tisch, 18 Euro für zwei Tische, selbst mitgebrachte Kleiderstange: vier Euro (Kleiderstange vorab anmelden). Verkauft werden kann: Baby- und Kinderkleidung bis Größe 176, Umstandsmode, Kinderspielzeug und alles rund ums Kind.

Anmeldung: https://www.familienzentrum-schomburg.de/anmeldung-basar

Kleiderbasar für Mädchen und Frauen, „Kaufrausch“, 19 bis 21 Uhr: Besonderheiten: Sekt, Snacks und Musik. Standgebühr: zehn Euro für einen Tisch, 18 Euro für zwei Tische, selbst mitgebrachte Kleiderstange: vier Euro (Kleiderstange vorab anmelden). Verkauft werden kann: alles, was das (Frauen)Herz begehrt, Kleidung, Accessoires und Selbstgemachtes. Weitere Infos: https://www.familienzentrum-schomburg.de.

Anmeldung: https://www.familienzentrum-schomburg.de/anmeldung-basar.