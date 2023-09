Jetzt Bändchen für die Wangener Musiknacht sichern

Die Wangener Innenstadt wird sich am Samstag, 7. Oktober, wieder in eine einzige große Musik– und Partymeile verwandeln. Dann ist wieder Feiern bis in die Nacht hinein angesagt — in neun Locations treten die vielfältigsten Live–Bands auf.

In verschiedenen Cafés, Bars, Restaurants, Bistros und Clubs wird ein abwechslungsreiches Musikprogramm für jedes Alter geboten. Wer beim legendären Kneipenfestival mit super Live–Musik in den Lokalen der Innenstadt dabei sein möchte, sollte sich schon sein Eintrittsarmband sichern. Der Vorverkauf läuft aktuell schon auf Hochtouren. Und wie immer gilt: Einmal bezahlen — überall dabei sein!

Das Eintrittsarmband ist im Vorverkauf für zwölf Euro in allen teilnehmenden Gastronomien erhältlich; diese sind: Hinderofen Café, Altstadtklause, Am Kreuzplatz Café-Restaurant, Mohren–Post Gasthaus, Ratsstüble, Stadtbräu Stoffels, Vivo Café Restaurant Bar, Catweazle und Museumscafé. Kurzentschlossene und Nachzügler können das Armband auch am Veranstaltungsabend für 15 Euro an den Abendkassen aller Veranstaltungslokale erwerben, sofern die Tickets nicht im Vorverkauf vergriffen sind. Die Musiknacht beginnt um 20 Uhr.

Karten