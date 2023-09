Jeff Cascaro jazzt im Schwarzen Hasen

Jeff Cascaro ist am Freitag, 15. September, mit „Love & Blues in the City“ im Schwarzen Hasen in Wangen–Beutelsau zu Gast. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tabakstube Wangen, Telefon 07522/3789 oder an der Abendkasse.

Seit vielen Jahren prägt Jeff Cascaro die Musiklandschaft als einer der großen Jazz–Sänger unseres Landes. Warm und volltönend ist seine Stimme, eine Stimme für die entspannten Stunden des Tages zwischen Blues, Soul und Jazz. Geschmackvoll und lässig zaubert er am Freitag, 15. September, um 20.30 Uhr im Schwarzen Hasen in Wangen–Beutelsau mit seiner Band Juwelen dieser Musikrichtungen auf die Bühne. Dabei greift Cascaro auch mal zur Trompete und zeigt, dass er ein Multitalent ist.