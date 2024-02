Jeep fährt auf Sattelzug auf

Kurze Unachtsamkeit dürfte laut Polizeibericht die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Montag kurz nach 15.30 Uhr auf der A 96 zwischen Wangen-West und der Behelfsausfahrt Neuravensburg ereignet hat. Ein 57-jähriger Jeep-Fahrer war auf der rechten Fahrspur in Richtung Lindau unterwegs und richtete seine Aufmerksamkeit kurzzeitig einer Trinkflasche. Daraufhin fuhr er einem vorausfahrenden Sattelzug auf, steuerte seinen Wagen ruckartig nach links und streifte dort die Leitplanke. In der Folge kam er nach rechts von der Fahrspur ab und an der dortigen Leitplanke zum Stehen. Beide Unfallbeteiligten kamen mit dem Schrecken davon. Während sich der Sachschaden am Sattelauflieger auf rund 2000 Euro beläuft, fällt dieser am Jeep mit rund 7000 Euro höher aus. Die Verkehrseinrichtung wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen, hier wird der Schaden auf rund 1000 Euro geschätzt.