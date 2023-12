Jeden Tag und günstiger: Das kostet Parken bei Wangener Gartenschau

Während der Landesgartenschau 2024 sind für das Parken an jedem Wochentag Gebühren fällig, dafür ist das Tagesticket günstiger. Das sind die beiden wesentlichen Änderungen, die der Wangener Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit deutlicher Mehrheit beschlossen hat. Wie die Regelungen genau sind, und wie die Diskussion lief: ein Überblick.

Wie sind die Parkgebühren aktuell geregelt?

In der aktuellen, seit 2022 geltenden Parkgebührensatzung gibt es drei Zonen, in denen Parken abhängig von der Nähe zum Stadtzentrum unterschiedlich kostet. Für ein Tagesticket sind beispielsweise zwischen fünf und sieben Euro fällig. Gebührenpflichtig sind die Parkplätze von Montag bis Freitag und zwischen 9 bis 18 Uhr. Auf bestimmten Plätzen können auch die Inhaber einer Jahresvignette parken.

Was ändert sich während der Gartenschau?

Die Gebührenpflicht gilt in der Zeit ab dem 22. April 2024 von Montag bis Sonntag. Das Parken auf allen bewirtschafteten Plätzen der Stadt und der Landesgartenschau GmbH ist also jeden Tag zwischen 9 und 18 Uhr kostenpflichtig. Dafür kostet das Tagesticket auf den Parkplätzen Festplatz (Milchpilz P1), Immelmannstraße (P10), Jahnstraße (P4), Am Bahnhof P & R, Aumühleweg (P2), Scherrichmühlweg (P14) und Scherrichmühlweg (gegenüber Sport Jakob), Stadion/Stadionweg (P7) und Kneippweg künftig nur noch vier Euro.

Eine kleinere Änderung gibt es für die Längsparker am Kanalweg: Dort gilt ab dem kommenden Frühjahr nicht mehr Vignettenpflicht, stattdessen benötigt man hier dann einen normalen Parkschein. Damit reagiert die Stadt auf den Wegfall von Stellplätzen auf dem umgestalteten Milchpilz-Parkplatz. Während der Landesgartenschau gilt für Stadt und LGS bei den Parkgebühren zudem die Umsatzsteuerpflicht.

Welchen Hintergrund haben die Änderungen?

Mit der täglichen Gebührenpflicht auf allen Parkplätzen will die Stadt verhindern, dass Besucher der Gartenschau auf Parkplätze der Innenstadt ausweichen, wo aktuell nur zwischen Montag und Freitag Gebühren fällig sind. Gleichzeitig will die Verwaltung mit dem günstigeren Tagesticket die LGS-Besucher auch in die Altstadt locken. OB Michael Lang sprach in diesem Zusammenhang von einer gewissen Haltung, die man mit den neu geregelten Gebühren ausstrahle. Sinngemäß: „Wir wollen, dass die Besucher zu uns kommen.“

Wie liefen Diskussion und Abstimmung im Rat?

Grundsätzlich stießen die neuen und einheitlichen Regelungen im gesamten Gremium auf Zustimmung. Einzig die GOL war mit dem ihrer Meinung nach zu günstigen Tagesticket nicht einverstanden und forderte hier mindestens eine Gebühr von fünf Euro. Lang bezeichnete den Betrag von vier Euro als angemessen, angesichts der 19 Euro für eine Erwachsenen-Tageskarte. Er verwies dabei auch auf eine Empfehlung der LGS GmbH - vor dem Hintergrund, dass bei zurückliegenden Landesgartenschau die Tagestickets fürs Parken zwischen drei und fünf Euro gekostet hätten.

Am Ende gab es ein klares Votum für die von der Verwaltung vorgeschlagene Gebührensatzung. Bei der getrennten Abstimmung zum Tagesticket zuvor waren die zwölf Nein-Stimmen (fast alle von der GOL) zu wenig.

Welche Parkthemen wurden noch angesprochen?

Wie in der Diskussion deutlich wurde, sind Dauerparker auf gebührenfreien Parkplätzen für Verwaltung und Teile des Rats zunehmend ein Ärgernis. Eine Handhabe gegen dauerhaft abgestellte Anhänger, Wohnmobile oder sogar Boote sei jedoch schwierig. Befürchtungen gab es zudem, dass die städtischen, für eine gewisse Zeit kostenlosen Besucherparkplätze im Erba-Parkhaus von LGS-Besuchern zugeparkt werden.

Ein weiteres Thema war der Baustellenparkplatz hinter dem Hochwasserwall am Scherrichmühlweg (P14). Die Fläche soll laut OB Lang an hochfrequentierten Gartenschau-Wochenenden als Überlaufparkplatz dienen: „Wir kriegen die Baustelle bis dahin nicht weg“, so der Rathauschef. Bislang hatte es geheißen, dass der Bereich nach Abschluss der Arbeiten zur Argen-Renaturierung wieder zurückgebaut werde.

Zu den künftigen Anwohner-Parkregelungen während der Gartenschau sind laut dem Wangener Rathauschef noch Fragen zu klären. Klar scheint dagegen, dass der Aumühle-Parkplatz (P2) nach der Umgestaltung kommende Woche wieder eröffnet wird. Der für Schüler und Sportler wichtige Parkplatz werde provisorisch markiert und dann freigegeben, so Baudezernent Peter Ritter auf Nachfrage.