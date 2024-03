Jazziges Musikkabarett mit dem Trio Berta Epple

Das Trio Berta Epple tritt am Samstag, 6. April, mit dem Programm „Die Rente ist sicher“ in der Hägeschmiede in Wangen auf. Beginn ist um 20 Uhr.

Sie spielen wie die jungen Götter und sind doch dem Menschlichen heute näher als je zuvor, heißt es in einer Vorschau. Nach zig erfolgreichen Jahren auf Deutschlands Bühnen mit Tango Five sind Bobbi Fischer und Veit und Gregor Hübner nun als Berta Epple vor allen eins: sie selbst. Ein Abend mit Berta Epple bringt vieles zusammen, was in Wirklichkeit auch zusammengehört: Weltmännisches und Heimatverbundenheit, Virtuosität und Bodenständigkeit, Weisheit und Witz. Als wahre Künstler an ihren Instrumenten (Piano, Geige, Kontrabass) zieht das Trio weite Kreise, was die musikalischen Stilrichtungen (Latin Music, Jazz, Weltmusik, Chanson) angeht und geht in seinen Liedern in die Tiefe der allzu oft verdrängten Gedanken und Emotionen.

Karten gibt es im Gästeamt Wangen, Telefon 07522/74211, oder Mail an [email protected] oder bei www.reservix.de sowie an der Abendkasse ab 19 Uhr. Schülerinnen und Schüler erhalten ab 15 Minuten vor Beginn Karten auf allen Plätzen für vier Euro.