„Jazzify-9tett“ im Jazz Point

Das „Jazzify-9tett“ tritt am Freitag, 23. Februar, im Clublokal Schwarzer Hasen des Jazz Point Wangen auf. Konzertbeginn ist um 20.30 Uhr. Mit großer Vituosität und viel Spaßs an der Musik kommen bei Jazzify Nachwuchsmusiker im Alter von 16 bis 22 Jahren zusammen, heißt es in der Vorschau. Ziel sei es, bekannten und populären Stücken einen neuen Glanz zu verleihen und sie mit ihrer ganz eigenen Note zu versehen. Die neun Musiker, hauptsächlich aus Baden-Württemberg, lassen „Komet“ als lebendigen Latin erklingen oder geben „Über den Wolken“ eine ganz neue inhaltliche Bedeutung mit einem Sound, der die Hörer zurück in die Tage der 60er-Jahre katapultiert. Sie rappen mit eigenen Texten über „Verliebt“ oder geben noch eine salzige Prise Louis Cole in den Ski Aggu Sommerhit „Friesenjung“. Durch die Kombination von anspruchsvollem Jazz mit Ohrwürmern aller Jahrzehnte schlägt Jazzify die Brücke zwischen Jazzfreunden und Chart-Lovern.