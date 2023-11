Jazz und Orgel in der St. Martinskirche

Die französische Jazzformation HS French Connection gastiert am Samstag, 2. Dezember, um 19 Uhr in der Wangener St. Martinskirche. Ihr gegenübergestellt wird die klassische Orgel der St. Martinskirche, gespielt von Georg Enderwitz. In gemeinsamen Arrangements werden sich die beiden Klangkörper zu einem neuen Ganzen verbinden.

So werden sowohl Werke der „Klassiker“ als auch reine Jazz-Arrangements zu hören sein. Verschiedene Varianten der Zusammenstellung versprechen einen klanglich abwechslungsreichen Abend. In Improvisationen über adventliche und vorweihnachtliche Themen wird die Orgel auch solistisch zu hören sein, ebenso wie die Jazzband in eigenen Arrangements. Karten zu zehn Euro gibt es an der Abendkasse ab 18.30 Uhr.