Jazz, Rock, Pop und Soul im Schwarzen Hasen

„Listen and groove“ heißt es am Sonntag, 23. Juli, wenn Just for Fun, die Dancefloor– und Gute–Laune–Band rund um den Wangener und Vorstand des Jazz Points Wolfram Bücking (Foto: Band) zur Matinée um 11 Uhr im Biergarten des Jazz Points im Schwarzen Hasen in Wangen–Beutelsau aufspielt. Just for Fun steht für Jazz, Rock, Pop und Soul. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tabakstube Wangen, Telefon 07522/3789 oder direkt beim Konzert.