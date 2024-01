Jazz Point Wangen startet mit 16 Konzerten ins neue Jahr

Der Jazz Point Wangen startet mit 16 Konzerten aus den unterschiedlichsten Stilrichtungen des Jazz in ein musikalisch abwechslungsreiches Frühjahr.

Das Clubprogramm beginnt am Freitag, 12. Januar, mit Brass Department, einer Blasmusik-Band aus der Schweiz, die frischen HipHop, Funk und Pop in frechen Arrangements auf die Bühne des Schwarzen Hasen bringt.

Weiter geht es am Freitag, 19, Januar, mit dem Kisslegger Lothar Kraft feat. Anne Czichowsky und Matthias Anton, der sein 50-jähriges Bühnenjubiläum zusammen mit einer „real Jazz Lady“ und drei weiteren grandiosen Jazzmusikern im JazzPoint feiert. Ein Gipsy Swingtett erster Klasse, das sind Elias Prinz feat. Claus Koch, die am Freitag, 26. Januar, eine kaum zu übertreffende Django-Reinhardt-Hommage zum Besten geben.

Am Freitag, 2. Februar, spielt der deutsch-amerikanische Singer und Songwriter und Ausnahmegitarrist Ron Spielman mit seinem Trio Rock, Pop, Blues, Jazz und Folk vom Feinsten. Am Freitag, 9. Februar gibt es mit Teddy & die Lollipops passend zur Fasnet Fetziges, Schmalziges und Schmusiges aus der deutschen Ära der 50er Jahre.

Caro Trischler kreiert zusammen mit ihrer Band am Freitag, 16. Februar, im Jazz Point „unaufdringlich, aber absolut eindringlich“ einen Genre-Mix aus Country, Bluegrass, Folk, Soul und brasilianischer Musik. Pop Charts go Jazz heißt es am Freitag, 23.Februar, wenn die Nachwuchsband Jazzifiy 9tett populäre Stücke mit ihrer ganz eigenen Note versieht.

Viel Percussion und Groove gibt es am Freitag, 1. März, mit den Österreichern David Helbock und Peter Madsen. Weiter geht es am Freitag, 8. März, mit dem Pianisten und Akkordeon-Virtuosen Ludwig Seuss, der zusammen mit seiner Band klassischen Piano-Boogie, Jump Blues und Louisiana Rock’n’Roll mischt. Wiederentdeckte Standards aus der großen Songbook-Ära von Cole Porter oder den Gershwins zaubert Ulita Knaus am Freitag, 15. März, auf die Bühne des Jazz Points.

Suzie Candell and the Screwdrivers, spielen am Freitag, 22. März, einen musikalischen Mix aus modernen Popklängen und Country. Am Samstag, 6. April, gibt es klassischen Bigband-Sound, wenn Klaus Roggors mit seiner Jazz Point Big Band zum Jahreskonzert in die Waldorfschule einlädt. Mit energiegeladenem Blues gemischt mit einer Portion Funk & Soul führt Ivonne Isegreis‘ Bluesband am Freitag, 12. April, ihr Publikum charmant durch einen abwechslungsreichen Abend.

Einen musikalischen Cocktail aus Soul, Pop, Jazz und R&B mit Funk und groovigen Afro-Einflüssen gibt es am Freitag ,19. April, mit Ntjam Rosie. Ein besonderer Höhepunkt erwartet die Besucher des Jazz Points am Freitag, 26. April. Dann tritt der in Europa und Amerika etablierte Schweizer Bluesmusiker Philipp Fankhauser auf und verspricht mit seiner Band einen soulig bluesigen Abend.

Am Freitag, 3. Mai, gibt es mit der Carl Verheyen Band aus den USA einen weiteren Leckerbissen. Verheyen, der als einer der zehn besten Gitarristen der Welt gehandelt wird, und 35 Jahre lang Mitglied der legendären Band Supertramp war bringt eine kraftvolle Mischung aus Blues, Rock, Jazz und Country in den Jazz Point Wangen.

Alle Konzerte finden im Schwarzen Hasen in Wangen-Beutelsau statt. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr. Ausnahme ist das Bigband Konzert in der Waldorfschule am 6. April um 20 Uhr. Weitere Infos zum neuen Jazz-Point Programm und Programmflyer zum Download gibt es unter www.jazzpoint-wangen.de. Der Vorverkauf findet in der Tabakstube Wangen, Telefon 07522/3789 statt.