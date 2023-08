Es war der 15. Juli 1973, als die damals 15 Jahre alte Ingrid Reischmann morgens um 6 Uhr ihre Ausbildung in der Stadtmetzgerei Blaser begann. Seither sind 50 Jahre vergangen. Und Ingrid, verheiratete Endres, kann sich an keinen Tag erinnern, an dem sie nicht gerne ins Geschäft gegangen ist.

Meine Schwester hatte hier schon gelernt und fragte mich, ob das nicht auch etwas für mich wäre, erzählt die heute 65-Jährige.

Und nachdem sich auch die Eltern einverstanden erklärt hatten, war es für das junge Mädchen seinerzeit nur noch ein kleiner Schritt, bis sie den Ausbildungsvertrag in der Tasche hatte. Obwohl Ingrid Endres seit einem Jahr in Rente ist, kommt sie doch immer jeden Donnerstag und dann, wenn sie gebraucht wird, an ihren alten Arbeitsplatz zurück. Langweilig gewordenen ist ihr dort nie.

Drei Chefinnen in 50 Arbeitsjahren

Lässt Endres die 50 Arbeitsjahre Zeit Revue passieren, dann kommt sie auf drei Chefinnen und drei Läden, mit denen sie es zu tun hatte. Da war zunächst Maria Blaser, dann Angela Blaser und schließlich Lydia Kiechle, die seit der Übernahme des Geschäftes durch ihren Mann Andreas im Jahr 2005 wie schon ihre Vorgängerinnen die Hand über den Verkaufsraum und die dort tätigen Mitarbeiterinnen hält.

Als ein Brand wegen der Ruß– und Rauchentwicklung den gesamten Ladenbereich zerstörte, da zeigten sich die Angestellten ebenso betroffen wie Familie Kiechle selber. „Die Eröffnung des neuen Ladens fiel genau auf meinen 60. Geburtstag“, erinnert sich Endres und nennt dies „mein schönstes Geburtstagsgeschenk“. Nicht nur bei dieser Aussage spürt man, wie stark sie mit ihrer Aufgabe in der Metzgerei verbunden ist. Das Kompliment, sie sei in den 50 Jahren äußerlich kaum älter geworden, ist ihr ein „Blaser ist und hält frisch“ wert.

Ihr gefällt das Arbeitsklima

Dass in der Stadtmetzgerei Blaser offenbar ein gutes Betriebsklima herrscht, davon zeugt wohl auch die geringe Fluktuation beim Personal. Immerhin die Hälfte der 30 Mitarbeiter ist schon zehn Jahre und länger mit von der Partie. Von einem „Super Team“ spricht denn auch Ingrid Endres. Der Inhalt des an der Kasse stehenden Kaffeekässles wurde schon für so manche gesellige Runde bei Kaffee und Kuchen oder bei einem guten Essen verwendet.