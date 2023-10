Was können Eltern tun, um ihre Kinder von Drogen fernzuhalten? Dieser Frage spürte eine Aktion in Wangen nach. Neben den Präventionsveranstaltungen für Schüler gab es in dieser Woche auch einen Informationsabend für Eltern, Erziehende und Interessierte. Das interaktive Theater „Wilde Bühne“ aus Stuttgart klärte auf spielerische Art über die unterschiedlichen Sucht-Gefahren auf. Vertreter von Elternschaft, Polizei, Caritas und Medizin sowie zwei ehemalige Betroffene standen Moderator Jan Peter Steppat Rede und Antwort.

Vorbeugen ist besser als hinterher bestrafen

In seinem Grußwort bezog Polizeipräsident Uwe Stürmer, neben Oberbürgermeister Michael Lang Schirmherr der Veranstaltung, eindeutig Stellung und sagte: „Jugendschutz, Prävention und die Verhinderung von Jugendkriminalität liegen mir am Herzen. Weil es allemal besser ist, Straftaten wo immer möglich zu verhindern, anstatt im Sinne eines Reparaturbetriebs diese aufzuklären und dann zu sanktionieren. Prävention heißt zuvorkommen.“ Wie sich Stürmer um die Freigabe von Cannabis sorgte und vor Augen hielt.

Es ist für junge Menschen schädlich und schon deshalb besonders gefährlich, weil das Gehirn komplett umgebaut und neu organisiert wird. Polizeipräsident Uwe Stürmer

Das Rauchen von Cannabis beziehungsweise Marihuana oder Haschisch beherrschte dann auch Szenen des kleinen Theaterstückes von der „Wilden Bühne“, wobei das Spiel dank der persönlichen Erfahrungen der Schauspielerinnen und Schauspieler authentische und realitätsnahe Züge enthielt. Kurz zum Inhalt: Drei Jugendliche, die sich während des Aufenthaltes in einem Schullandheim langweilen, wurden beim Kiffen überrascht. „Ihr fahrt, weil ihr gegen die Regeln verstoßen habt, nach Hause. Um 6.50 Uhr geht ein Zug“, so das konsequente Eingreifen der Lehrkraft. Nicht ohne darauf zu bestehen, am Heimatort eine Suchtberatungsstelle aufzusuchen.

Eltern werden ins Theaterstück eingebunden

Die Frage von Carina Weirather, Sozialpädagogin und Theatertherapeutin der „Wilden Bühne“, war danach an alle Anwesenden gerichtet: „Welche Handlungsmöglichkeiten sehen Sie als Eltern?“ Unter den Antworten fand man „das Gespräch mit den Lehrern suchen“ ebenso wie den Vorschlag: „Warten, bis der Sohn oder die Tochter sich von selbst rührt und ein Gespräch ohne Beisein von anderen anbietet“.

Ein Vater und eine Mutter erklärten sich bereit, auf die Bühne zu kommen und spontan mitzuwirken. Aber weder der mit gut gemeinten Fragen daherkommende Vater noch die vertrauensvolle Mutter hatten Glück. Es wurde abgelenkt, verharmlost, angeklagt: „Lehrer Marbacher hat Stress angefangen“ oder „Drei Pflanzen dürfen wir haben!“

Mit sehr viel Aussagekraft behaftet und beim Publikum Emotionen freisetzend zeigte sich das, was zwei Schauspieler, die beide eine „Drogen-Karriere“ hinter sich haben, erzählten. Da war vom frühen Einstieg mit Alkohol und Gras und vom Abrutschen in stärkere Drogen die Rede. Da mutierten die Zuhörer zu „Mitwissern“ von häuslicher Schieflage und der Tatsache, dass erst die Mutter, dann auch die Tochter abhängig wurde.

Medizinerin definiert Sucht und Konsum

Welche Hilfsangebote es von professioneller Seite gibt, war Thema der Podiumsdiskussion. Die Wangener Ärztin Anke Höfeld, die sich im Bereich „Suchtmedizin“ spezialisiert hat, beantwortete die Frage nach dem Unterschied von „Konsum“ und „Sucht“ und sagte: „Sucht setzt zusammen mit der Beschaffungskriminalität ein.“ Carina Haber von der Caritas-Suchtberatung ergänzte: „Wenn die Jugendlichen nicht mehr am Leben oder in der Arbeitswelt teilnehmen können.“ Wie sie davon sprach, dass sie mit Betroffenen unter Einhaltung der Schweigepflicht „Chancen und Risiken besprechen und gemeinsam sinnvolle Ziele finden“.

„Wo ist Ihr Ansatz?“ wollte Moderator Steppat von Polizeioberkommissar Dirk Füchsle wissen. Dieser war sich sicher, dass der erste Weg der Prävention über die Aufklärung in den Schulen läuft. Er stufte die Verfolgung von Cannabis-Besitzern und deren Verbraucher „schwierig“ ein und begründete: „Reden wir von 18- oder 21-Jährigen? Es ist extrem viel, was erlaubt ist.“

Auch andere Süchte im Blick behalten

Abschließend nannte Michael Lang die nach mehr als zwei Stunden zu Ende gehende Veranstaltung, die er selber „intensiv wahrgenommen“ habe, „munter und agil“. Wichtig als Elternteil sei es für ihn, so der Oberbürgermeister weiter, dass man mit seinen Kindern „in Beziehung bleibt“ und „Vorbild ist“. Es gelte, auch im Hinblick auf andere Süchte, aufmerksam zu bleiben und immer wieder Gesprächsangebote zu machen.