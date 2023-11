In Wangener Weiler sollen Landwirtschaft und Wohnbau möglich sein

Das Bauen in kleinen, abgegrenzten Weilern erleichtern, gleichzeitig aber auch dem Strukturwandel in der Landwirtschaft Rechnung tragen: Mit diesem Ziel ist die Stadt Wangen vor einigen Jahren angetreten, als sie sogenannte Außenbereichssatzungen prüfen wollte. Mittlerweile gelten solche Satzungen schon für diverse Siedlungen im Stadtgebiet. Die Konstellation im aktuellen Fall Käferhofen ist aber insofern besonders, da hier vermeintlich gegensätzliche Interessen in einem konkreten Beispiel aufeinanderprallen.

Das ist die Ausgangslage

Ein Landwirt, der vor einigen Jahren eine Hofstelle in Käferhofen erwarb, will nun auch den Stall erweitern und seinen Viehbestand aufstocken. Geplant ist ein Betrieb mit 80 Kühen plus Nachzucht, mit neuem Fahrsilo, Laufhof und einem umgebauten Gebäude als Fress-Liege-Bereich in Richtung Straße. Auf der anderen Straßenseite befindet sich ein Mietshaus mit mehreren Parteien. Eine davon möchte auf dem benachbarten Grundstück für sich ein Wohngebäude bauen. Ein solches, sogenanntes nichtprivilegiertes Vorhaben im Außenbereich zu realisieren, ist jedoch schwierig bis unmöglich. Eine Außenbereichssatzung könnte hierfür die rechtliche Grundlage schaffen.

So äußert sich bislang die Behörde dazu

Im Frühjahr 2021 ließ die Wangener Verwaltung vom Landwirtschaftsamt in Ravensburg Außenbereichssatzungen für die beiden Deuchelrieder Weiler Halden und Käferhofen prüfen. Die Behörde empfahl zunächst, auf eine „Satzung in Käferhofen zu verzichten, um die Entwicklungsmöglichkeiten der vorhandenen Hofstelle nicht einzuschränken“, wie es in den Ratsunterlagen heißt. Eine Rolle spielte dabei auch eine grobe, vom Amt berechnete „Geruchsprognose“, nach der ein nördlich vom Hof gelegenes Wohnhaus von den landwirtschaftlichen Emissionen stärker betroffen wäre. Außerdem ging die Behörde davon aus, „dass der Planbereich überwiegend landwirtschaftlich geprägt ist“ ‐ ein Ausschlussgrund für eine Außenbereichssatzung.

Im darauffolgenden Sommer änderte sich diese Einschätzung, wie es in den Unterlagen heißt. Nach weiteren Berechnungen habe sich laut Ravensburger Amt gezeigt, dass sich der landwirtschaftliche Betrieb nur in westlich/südwestliche Richtung entwickeln könne, und damit außerhalb des Satzungsbereichs. Insofern könne „nicht mehr davon ausgegangen werden, dass für das Satzungsgebiet eine landwirtschaftliche Prägung gegeben ist“. Heißt für diesen Fall so viel wie: Eine Außenbereichssatzung, die Wohnbau ermöglicht, ist denkbar.

So wurde das Thema im Ortschaftsrat behandelt

Ein daraufhin ausgearbeiteter Satzungsentwurf kam Ende Mai 2022 in den Deuchelrieder Rat. Dem Gremium lag laut Ortsvorsteher Markus Leonhardt zudem ein feineres Immissionsgutachten vor, das der Landwirt in Auftrag gegeben hatte und welches die Auswirkungen einer Hoferweiterung im Satzungsbereich auf das nördlich davon gelegene Wohnhaus geringer einstufte. Deshalb empfahl der Rat mit großer Mehrheit dem Gemeinderat, eine entsprechende Außenbereichssatzung aufzustellen.

Für uns war wichtig, dass sich sowohl der Landwirt als auch die bauwillige Familie entwickeln kann“, sagt Leonhardt.

„Wir fühlen uns beiden Seiten verpflichtet.“

Diese Reaktionen gab es in Deuchelried

Nach der Ortschaftsratssitzung habe es jedoch von Bürgern Bedenken gegeben, deshalb sei das Verfahren mit dem Aufstellungsbeschluss der Satzung erst jetzt im Gemeinderat gelandet, wie Stadtplaner Andreas Brockof in einer der letzten Sitzungen sagte. Im Januar hatte es zudem einen Termin mit den Betroffenen gegeben, bei dem über den Zweck und die Vorteile der Satzung informiert worden sei. Laut Leonhardt gab es bei dieser Bürgerinfo keine kritischen Stimmen. Weil laut Unterlagen mittlerweile auch die „die baurechtlichen Verfahren zur Erweiterung der bestehenden Hofstelle in Käferhofen abgeschlossen und Entwicklungsmöglichkeiten für die Landwirtschaft somit gesichert“ sind, setzte die Verwaltung das Verfahren für die Außenbereichssatzung fort.

So ist das Stimmungsbild im Gemeinderat

Die Außenbereichssatzung für den Weiler Käferhofen mit seinen rund 20 Bewohnern, der laut Verwaltung „für eine behutsame bauliche Weiterentwicklung geeignet“ ist, bezieht sich nun auf ein kompakt abgegrenztes, gut einen Hektar großes Gebiet. Mit einem landwirtschaftlichen Betrieb und insgesamt vier Wohngebäuden sei der Bereich „nicht überwiegend landwirtschaftlich geprägt“. Das sah Anton Sieber, selbst Landwirt und Ortsvorsteher in Leupolz, anders. Auch sein CDU-Kollege Klaus Hänsler, der bereits im Deuchelrieder Rat mit „Nein“ gestimmt hatte, übte Kritik. „Die Einigkeit in Käferhofen ist nicht mehr gegeben. Ich stimme nicht zu, um den Landwirt zu schützen.“

Doris Zodel (GOL) hoffte, dass der „Landwirt keine nachteiligen Auswirkungen hat, falls jemand im Weiler bauen will“. Mathias Bernhard (CDU) sprach von einer „schwierigen Geschichte“. Am Ende gab es dennoch eine klare Mehrheit für den Aufstellungsbeschluss der Außenbereichssatzung, allerdings mit fünf Gegenstimmen aus der CDU. Nun werden Bürger und Behörden zum Satzungsentwurf gehört und die Stellungnahmen abgewogen. Danach soll ein gegebenenfalls abgeänderter Entwurf erneut den Gremien vorgelegt werden.