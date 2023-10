Der Kreis Ravensburg und seine Kommunen bekommen die aktuell massiv steigenden Flüchtlingszahlen deutlich zu spüren. Auch in Wangen wird der Platz für Asylbewerber und Geflüchtete aus der Ukraine immer knapper. Wie viele davon derzeit wo in der Allgäustadt untergebracht sind und wie die Strategie für dieses und nächstes Jahr aussieht ‐ ein Überblick.

Wo im Stadtgebiet gibt es derzeit Unterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose?

Der Landkreis, der für die vorläufige Unterbringung der Geflüchteten zuständig ist, hat derzeit in Wangen zwei Unterkünfte: ein Gebäude am Herzmannser Weg und die mittlere der drei Containeranlagen an der Zeppelinstraße. Ende September lebten an diesen beiden Standorten laut Kreis insgesamt 89 Asylbewerber. Wegen der nun auch wieder steigenden Zahl von Geflüchteten aus der Ukraine zogen am 4. Oktober gut 50 davon in die neue Anlage des Landkreises beim Wertstoffhof im Erich-Noch-Weg ein. Ursprünglich geplant war, dass dort Asylsuchende aus anderen Staaten unterkommen.

Bei der sogenannten Anschlussunterbringung, die der Stadt obliegt, gibt es ‐ neben privatem Wohnraum ‐ diverse Gemeinschaftsunterkünfte an folgenden Standorten: In der Oderstraße, der Karl-Hirnbein-Straße, im Alten Spital, in zwei Containeranlagen an der Zeppelinstraße, am Südring (Züblinhaus), am Herzmannser Weg und im Jugendheim der katholischen Kirche in Karsee. Ausschließlich Familien vorbehalten sind die Unterkünfte in der Spitalstraße und im Herzmannser Weg sowie das erst vor kurzem bezogene Gebäude in der Karl-Hirnbein-Straße.

Wie viele freie Plätze gibt es und wie sind die Prognosen?

In den Familienunterkünften hat die Stadt noch 40 Plätze frei (Stand: 25. September), Mitte Juli waren es noch gut 90 gewesen, wie es in den städtischen Ratsunterlagen heißt. Die restlichen, von männlichen Einzelpersonen bewohnten Standorte sind demnach mittlerweile fast vollständig belegt (rund zehn freie Plätze und damit etwa halb so viele wie im Sommer). Bei der städtischen Einwohnerversammlung berichtete OB Michael Lang, dass die Stadt aktuell 400 Menschen untergebracht habe (Stand: 6. September) und bis Ende Juni 2024 die Verpflichtung habe, 216 weitere Menschen in Wangen aufzunehmen.

Zieht man die Zahl der freien Plätze ab, müsste Wangen bis Mitte kommenden Jahres rein rechnerisch noch rund 165 Menschen aufnehmen (Stand: Ende September). Dazu kommen laut Stadt die Obdachlosen, deren Zahl ebenfalls zu steigen drohe. Gründe hierfür seien enorm gestiegene Energiepreise, wodurch immer mehr Ärmere ihre Wohnungen verlieren würden. Deshalb müssten in Wangen weitere Unterkünfte errichtet werden, auf Leichtbauhallen wie in Ravensburg will die Stadt dabei jedoch verzichten.

Wo soll der zusätzlich benötigte Wohnraum entstehen?

Außer den bereits bestehenden Quartieren soll zusätzlicher Wohnraum vor allem im Bereich des Wertstoffhofs beziehungsweise des Bauhofs entstehen. Neben der schon erstellten Containeranlage am Erich-Noch-Weg, in der laut Kreis mittlerweile rund 50 Geflüchtete aus der Ukraine wohnen und die laut Lang zuvor wegen Problemen mit der Strom- und Wasserversorgung länger nicht bezugsfertig gewesen war, will der Landkreis auf dem Gelände des Wertstoffhofs eine weitere solche Anlage hinstellen ‐, und zwar in dem Bereich, wo derzeit Grünmüll abgeliefert wird. Ganz in der Nähe plant die Stadt eine weitere Unterkunft am Südring: neben dem Züblinhaus, Richtung Feuerwache, und dort, wo jetzt noch eine Lagerhalle des Bauhofs steht, die dann abgerissen werden soll. Dieses dreigeschossig geplante Gebäude könnte im Lauf des kommenden Jahres Platz für weitere 100 obdachlose Menschen schaffen ‐ darunter fallen auch Flüchtlinge.

Erst einmal vom Tisch ist hingegen eine Unterbringung Geflüchteter im Bereich des Gehrenbergs. Noch im Juni war davon in einer ‐ noch nicht behandelten ‐ Vorlage für den Gemeinderat zu lesen. In der Einwohnerversammlung sagte Michael Lang dazu: „Wir verfolgen das derzeit nicht.“ Als Grund nannte er den anhaltenden Zuzug vornehmlich von Einzelpersonen, wohingegen die Stadt eine Unterbringung im Bereich des Gehrenbergs ausschließlich für Familien für sinnvoll hält. Aus diesem Grund steht auch eine Unterkunft an der Hans-Kulle-Straße (Gewerbegebiet Haid) vorerst nicht mehr zur Diskussion.

In Sachen Standort Gehrenberg hatte der OB auf die Frage eines Anwohners reagiert, der die Flüchtlingsunterbringung in dem Wohnquartier hinterfragte. Stattdessen schlug er den Bau eines weiteren Gebäudes am Herzmannser Weg vor ‐ also dort, wo Stadt und Kreis vor einigen Jahren bereits zwei Übergangswohnheime für Flüchtlinge und Obdachlose errichtet hatten. Nach Einschätzung des Rathauschefs dürfte aus dem Vorschlag aber nichts werden, da die dortige Umgebung wohl naturschutzrechtlich geschützt sei. Auf die Gehrenberger wolle die Stadt hingegen zukommen, sollte dort irgendwann doch der Bau einer Unterkunft geplant werden.

Was bedeuten die Pläne für den städtischen Wertstoffhof?

Nachdem auf dem Gelände des Wertstoffhofs die erste Containeranlage (Richtung Südring) bereits steht und eine zweite im Bereich der Grünmüllanlieferung in absehbarer Zeit kommen dürfte, wird es dort im kommenden Jahr eng werden. Deshalb plant Wangens Baudezernent Peter Ritter für 2024 nur noch mit einem provisorischen Betrieb des Wertstoffhofs. Dabei soll die bisherige Fahrspur bestehen bleiben und das Grüngut künftig in Fahrrichtung links abgeliefert werden. Zudem sollen die Wangener ‐ trotz des eingeschränkten Platzes ‐ vorerst weiterhin Glas und Papier abgeben können. „Wir hoffen hier auf die Geduld und die Einsicht der Bürger“, so Ritter. Und: „Anders ist es leider nicht möglich.“

Weil der Wertstoffhof laut dem Baudezernenten „an dieser Stelle dauerhaft nicht funktioniert“, soll er 2025 an einen anderen Standort ziehen. Nach Aussage von Peter Ritter sind hier zwei Varianten denkbar: Weiterhin im Gespräch ist demnach ein Umzug an die Zeppelinstraße, im Bereich des Entsorgungsbetriebs Föll. Geprüft werde aber auch ein Standort beim neuen Gewächshaus der Stadtgärtnerei im Erba-Park. In unmittelbarer Nachbarschaft soll 2024 auch ein großer Parkplatz für die Besucher der Landesgartenschau entstehen.

Das Thema „Flüchtlingsunterbringung – Sachstandsbericht und Strategie“ steht auch auf der Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung am 9. Oktober, 18 Uhr, im Wangener Rathaus.