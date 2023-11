Der Mangel an schnellen Internetverbindungen wird seit langem beklagt. Inzwischen tut sich in Wangen, aber auch in Kißlegg, einiges. In der Bevölkerung gibt es allerdings jede Menge Fragen und überraschend wenig Interesse. Dies hat die Stadt festgestellt ‐ und das merkt auch einer der potenziellen Anbieter. Ein Überblick, was sich wo und in welcher Form tut.

Welche Anbieter treten wo auf den Plan?

Insgesamt gibt es drei Unternehmen beziehungsweise Institutionen, die auf dem Wangener Stadtgebiet für schnelleres Internet sorgen wollen. Im Norden handelt es sich dabei um den von den Kommunen getragenen Zweckverband Breitbandausbau im Landkreis Ravensburg. Er hat vor kurzem begonnen, Karsee komplett und Leupolz zu großen Teilen anzuschließen, also dort, wo die Versorgung mit am schlechtesten ist. Spatenstich im Rahmen des sogenannten „Weiße-Flecken-Programms“ war am 23. Oktober.

Vor allem im Süden will die OEW tätig werden. Ihr gehören große Teile des Energieversorgers EnBW. Getragen wird sie von neun Landkreisen im Land, davon dem Ravensburger. Sie will sich auf die Ortschaften Deuchelried, Schomburg, Niederwangen und Neuravensburg konzentrieren, kann mit ihrem Ausbauprogramm im Zuge des „Graue-Flecken-Programms“ für etwas besser versorgte Gebiete aber noch nicht loslegen, da die nötigen Fördergelder nicht gesichert sind ‐ anders als im Raum Karsee und Leupolz. Die Mittel des Bundes sind gedeckelt und die Vergabekriterien scheinen unübersichtlich. „Ich durchschaue sie auch nicht“, so der bei der Stadt auch für den Breitbandausbau zuständige Mobiliätsbeauftragte Frank Anders am Montagabend im Gemeinderat.

Der dritte potenzielle Investor ist die Deutsche Glasfaser. Die im nordrhein-westfälischen Borken ansässige Unternehmensgruppe gehört einer schwedischen Investmentgesellschaft und einem kanadischen Pensionsfonds. Sie baut gerade deutschlandweit ein bis ins Haus reichendes Glasfasernetz auf und will bis 2025 vier Millionen Haushalte anschließen. Aktuell sind es nach Unternehmensangaben 1,8 Millionen.

Derzeit erkundet sie den Markt in weiten Teilen der Kernstadt, Sigmanns, Epplings, Herfatz, Niederwangen inklusive Feld, Hatzenweiler und Primisweiler. Voraussetzung dafür, dass tatsächlich gebuddelt wird, ist das Erreichen einer Vorvertragsquote von 33 Prozent der genannten Gebiete. Heißt: Ein Drittel aller Haushalte dort müssen bereit sein, sich von der Deutschen Glasfaser anschließen zu lassen ‐ sonst platzt das Angebot und das Unternehmen zieht sich wieder zurück. Stichtag dafür ist der 9. Dezember.

So genannte, vom Zweckverband Breitbandversorgung initiierte Markterkundungsverfahren betreibt die Deutsche Glasfaser im Landkreis auch in Kißlegg und Bad Waldsee. Im Gegensatz zum eigenen Vorhaben des Zweckverbands im Norden und dem geplanten der OEW im Süden gibt es bei den Projekten der Deutschen Glasfaser keine öffentlichen Zuschüsse.

Was bietet die Deutsche Glasfaser genau an?

Wird die 33-Prozent-Quote geknackt, verlegt das Unternehmen Glasfaserkabel direkt in alle anschlusswilligen Haushalte. Das Ganze ist kostenlos. Im Gegenzug gehört der Deutschen Glasfaser der Anschluss und alle Kunden verpflichten sich, für zwei Jahre auf das Unternehmen als Internetanbieter. Danach können sie diesen wieder wechseln.

Für eine Anbindung mit 300 Mbit fallen nach Angaben der Stadt monatlich Kosten von im Schnitt rund 40 Euro über die Vertragslaufzeit an. Dazu kommt eine einmalige Anschlussgebühr von etwa 70 Euro. „Dies erscheint für ein vergleichbares Produkt anderer Anbieter marktgerecht“, so Frank Anders in der Vorlage zur Gemeinderatssitzung. Und er ergänzt: Auch wer keinen Vorvertrag unterschreibt, kann später noch eine Glasfaserleitung erhalten, muss die Kosten dann wahrscheinlich aber selbst tragen.

Technisch will der Anbieter übrigens überwiegend vorhandene, einst fürs Kabelfernsehen verlegte Koaxialkabel überbauen. Auch die gelten als gigabitfähig. Glasfaser hat nach Einschätzung des Mobilitätsbeauftragten aber einige zusätzliche Vorteile: Da jeder Haushalt seine eigene Leitung hat, hängt die Qualität der Verbindung nicht mehr davon ab, wie viele Nachbarn gerade ebenfalls im Netz sind. Außerdem garantiere Glasfaser eine nahezu unbegrenzte Bandbreite.

Wie groß ist das Interesse an dem Angebot?

Bislang eher gering. Mehrere Wochen nach dem Start des Markterkundungsverfahrens haben erst neun Prozent der infrage kommenden Haushalte Vorverträge unterschrieben ‐ trotz Postwurfsendungen, mehrerer Informationsveranstaltungen und persönlichen Beratungsmöglichkeiten, in Wangen zum Beispiel in einem Ladenlokal in der Bindstraße. Auch in Kißlegg ist die Quote nicht höher. Dort konzentriert sich die Deutsche Glasfaser auf den Hauptort.

Woran liegt das bislang geringe Interesse?

Die Deutsche Glasfaser hat laut Sitzungsunterlagen der Stadt offenbar „Verwirrung“ in der Wangener Bevölkerung festgestellt. CDU-Stadtrat Johannes Sontheim bestätigte am Montagabend: „Bei mir sind viele Anrufe aus der Bevölkerung eingegangen.“ Eine Kernfrage habe gelautet: Weshalb baut die Telekom nicht? OB Michael Lang und Niederwangens Ortsvorsteher Roland Hasel vermuteten: Viele Menschen empfänden die Leistung ihres aktuellen Internetanschlusses als ausreichend. Zugleich warfen sie aber die Frage auf, ob dieser auch in Zukunft reiche.

Marijana Krajinovic, für Wangen und Kißlegg zuständige Projektleiterin der Deutschen Glasfaser, konstatiert im Gespräch mit Schwäbische.de: „Wir merken, dass es länger dauert.“ Dies sei aber nicht ungewöhnlich, sagt sie mit Blick auf vergleichbare Verfahren. Nötig seien vor allem Multiplikatoren, um „alle Bürger abzuholen“.

In Niederwangen gibt es diese offensichtlich. Dort ist die Vorvertragsquote zweistellig und laut Krajinovic derzeit am höchsten. Ortsvorsteher Hasel warb im Gemeinderat ganz offen für das Angebot der Deutschen Glasfaser: „Ich habe gleich unterschrieben.“ Skepsis verstehe er dagegen nicht: „Während Corona haben die Leute auf dem Rathaus angerufen und geklagt: Mein Internet ist zu schlecht.“

Auch die Karseer CDU-Stadträtin Rosi Geyer-Fäßler stellte fest: „Das ist ein Infrastrukturprojekt, bei dem es schade wäre, wenn man es nicht annimmt.“ OB Lang riet, das Angebot zumindest zu prüfen. Gutes Internet trage zum Werterhalt des eigenen Wohnraum bei: „Das ist so wichtig wie der Blick in die Berge.“ Und: Ob und wann es eventuell erneut Angebote ähnlicher Art für Glasfaseranschlüsse bis ins Haus gebe, sei völlig offen und nicht absehbar.

Dass es „Verwirrung“ gibt, liegt vielleicht aber auch an einem weiteren Faktor. Denn die Verwaltung hat festgestellt, dass derzeit auch andere Telekommunikationsanbieter in der Stadt aktiv sind und Tarifwechsel bewerben. Dazu gehört zum Beispiel die EnBW-Tochter Netcom, die das Netz der auch in Teilbereichen Wangens aktiven TK Lindau übernommen hat und jetzt an die Kunden herantritt.

Wie realistisch ist es, dass die Glasfaseranschlüsse trotz des geringen Interesses kommen?

Ein Vertreter des Borkener Unternehmens erklärte im Rat, die Vertriebsaktivitäten allein reichten nicht. Allerdings sei es anderswo schon gelungen, binnen kurzer Zeit die nötige Quote zu schaffen. „Ich glaube ganz fest, dass wir die 33 Prozent erreichen“, sagt Projektleiterin Krajinovic sogar.

Wie geht es jetzt weiter?

Die Verwaltung kündigt an, noch eigene Informationsveranstaltungen rund um den Sachstand beim Breitbandausbau anbieten zu wollen. Dabei will sie auch eigene Aktivitäten darstellen. Frank Anders erklärt dazu in der Sitzungsvorlage: „Ziel ist es, dass sich die Bürger unternehmensneutral informieren können, um die für sie persönlich richtige Entscheidung zu treffen.“ Die Deutsche Glasfaser informiert unter anderem weiterhin im Internet.