In Wangen steigen die vorerst letzten Erba-Clubbings

Vorerst zum letzten Mal gibt es am Wochenende 13./14. Oktober die Erba-Clubbings im Wangener Pförtnergebäude. In der ehemaligen Baumwoll-Spinnerei auf dem Erba-Gelände steigt am Freitag ab 21 Uhr die Ü30-Party statt, am Samstag findet das Clubbing für die Jüngeren statt. Auch diesmal legen wieder bekannte DJs auf.

Laut dem Veranstalter „hot like beats“ wird am Wochenende fleißig getanzt werden und ganz nach dem Motto „nie zu alt, höchstens zu jung“, eine schöne Clubbing-Party gefeiert. An den Plattenspielern werden laut Mitteilung am Freitag DJ Oliver Gross und DJ Naxty in der Spinnerei-Halle für die richtige Mischung an tanzbaren Discoklassikern und aktuellem Clubsound sorgen. An der großen Bar in der Halle werden die Gäste mit Getränken versorgt, welche von den Haslacher Hatternweible ausgeschenkt werden.

Auf dem zweiten Floor im Foyer wird DJ Record aus Stuttgart Oldschool Hip-Hop auflegen, sodass an dem Abend auf zwei verschiedene Musikrichtungen getanzt werden kann, heißt es weiter. Einlass ist am Freitagabend ab 21 Uhr für Frauen ab 25 Jahren und Männer ab 28 Jahren, der Eintritt beträgt zwölf Euro an der Abendkasse.

Kleiner Insta-Star legt am Samstag auf

Einen Tag später, am 14. Oktober, findet das Erba-Clubbing für die Jüngeren ab 21 Jahren statt. In der Spinnerei-Halle wird DJ JayLu gemischten Clubsound für das jüngere Publikum auflegen. Seine Mischung aus Hip-Hop, RnB und aktuellem Clubsound kommt laut Mitteilung beim jüngeren Publikum gut an, er legt regelmäßig deutschlandweit in verschiedenen Clubs auf.

Auf dem zweiten Floor legt am Samstag DJ Crizzy auf. Er ist laut Veranstalter ein kleiner Star auf Instagram und hat hier bereits über 200.000 Follower. Am Samstagabend wird er sein Set aus House, Tec-House und Techno mit nach Wangen bringen und auf die Liebhaber der elektronischen Musik eingehen. Einlass ist am Samstag ebenfalls ab 21 Uhr und Karten gibt es für zwölf Euro an der Abendkasse, das Einlassalter beträgt 21 Jahre.

Nach diesem Wochenende ist dann erst einmal Schluss mit den Erba-Clubbings, da die Halle für Vorbereitungen zur Landesgartenschau 2024 benötigt wird.