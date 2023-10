In Wangen startet die letzte große Straßenbaustelle des Jahres

Es ist dieses Jahr die wirklich letzte größere Straßenbaustelle im Wangener Stadtgebiet: Der vor wenigen Tagen gestartete Bau der Linksabbiegespur auf der L 320 zwischen Ortsausgang und Lottenmühle. Über sie soll der Autoverkehr möglichst sicher über eine ebenfalls noch zu erstellende Zufahrt zum Reitgelände und zum geplanten Großparkplatz für die Landesgartenschau gelangen. Bis es soweit ist, hatte und hat das Projekt einige Hürden zu überwinden. Eine Rückschau und der Blick nach vorne.

Wie aus einem Kreisel eine Linksabbiegespur wurde

Es war Ende Februar, als der Gemeinderat dem Bau der Linksabbiegespur zwar mit großer Mehrheit, aber dennoch zähneknirschend zustimmte. Harsche Kritik gab es vor allem am späten Zeitpunkt, knapp 14 Monate vor dem Start der Gartenschau, zu dem die Verwaltung die konkreten Pläne für das Verkehrsprojekt vorlegte. Hintergrund waren die lang andauernden städtischen Versuche, das dafür zuständige Regierungspräsidium davon zu überzeugen, an der Stelle einen Kreisel zu bauen. Doch als das RP schließlich einwilligte, scheiterte das Projekt an den dafür nötigen Grundstücksverkäufen. Landwirtschaftlich genutzte Wiesen Richtung Hang wären dann nicht mehr als solche nutzbar gewesen, andere waren nicht verfügbar.

Im Bereich der Baustelle gilt auf der L 320 derzeit Tempo 50, über die künftige Baustraße wird in absehbarer Zeit sogar nur Tempo 30 gelten. (Foto: Bernd Treffler )

Nun fällt der Bau der Linksabbiegespur also in die Zeit der B32-Sperrung wegen des Herfatzer Brückenneubaus. Und weil die damit verbundene und übers Baustellengelände führende Hauptumleitung des Verkehrs über die Landesstraße 320 leistungsfähig bleiben soll, wird alles deutlich teurer. Im Haushaltsplan 2024 ist samt Zufahrt die Rede von Gesamtkosten in Höhe von über einer Million Euro brutto, das Allermeiste davon bleibt an der Stadt hängen.

Was bei der Baustelle an der L 320 alles passiert

Anfang der Woche rückten an der Landesstraße, wenige hundert Meter nach dem Ortsausgang Richtung Niederwangen, die Bagger und Baufahrzeuge an. Sie erstellen derzeit auf der Südseite der L 320 eine zweispurige, 6,50 Meter breite Baustraße, die noch asphaltiert wird und in den kommenden zwei Wochen befahrbar sein soll. Das Provisorium wird den Verkehr bei Tempo 30 an der Baustelle vorbeiführen. Als nächster Schritt wird die Landesstraße Richtung des Hangs um etwa 3,50 Meter verbreitert. Davor müssen jedoch erst der nebenan fließende Bach und die unter der Wiese liegende Gasleitung entsprechend verlegt werden. Ziel ist es, dass der Verkehr auf der L 320 bis Ende des Jahres wieder fließen kann. Im Anschluss soll die Baustraße wieder zurückgebaut werden. Vorgesehen ist dieses Jahr außerdem der Bau der Zufahrt zum Reitgelände und zum geplanten Parkplatz für die Gartenschau.

Wie der Stand beim geplanten Großparkplatz ist

Der für die Landesgartenschau geplante Parkplatz ist Bestandteil des Bebauungsplans „Erba-Park“. Der steckt aber noch mitten im Genehmigungsverfahren. In diesem Herbst will die Verwaltung den Entwurf vorlegen, zu dem dann Bürger und Behörden im nächsten Schritt Stellung nehmen können. Bei der Aufstellung des Bebauungsplans im Februar 2022 war noch die Rede von einem Parkplatz für 450 Autos und einer Fläche für Busse die Rede gewesen, der auch nach der Gartenschau genutzt werden soll. Wenn das Thema wieder in den Rat kommt, will OB Michael Lang auf SZ-Nachfrage einen „temporären Parkplatz“ für die Landesgartenschau 2024 vorschlagen. Danach soll der Parkplatz laut Lang erhalten, aber „angemessen verkleinert“ werden. Beispielsweise für Besucher des Erba-Areals und des LGS-Ausstellungsgeländes, oder als Park-Ride-Parkplatz.

Auch mit den Arbeiten für den Parkplatz soll noch in diesem Jahr begonnen werden. Er gehört mit der Zufahrt zum Reitgelände zu einem Maßnahmenpaket mit Arbeiten, die in den nächsten Wochen vergeben werden sollen. Dass dazu parallel das Genehmigungsverfahren noch läuft, sei mit der zuständigen Kreisbehörde abgesprochen, heißt es aus dem Stadtplanungsamt. Ebenfalls parallel zu den aktuellen Arbeiten laufen Planungen für eine provisorische Fuß- und Radwegeverbindung südlich der L 320 zwischen Lottenmühle und dem Wangener Ortseingang während der Landesgartenschau.