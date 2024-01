In Wangen sind die Sternsinger unterwegs - aber nicht überall

Um den 6. Januar herum sind traditionsgemäß die Sternsinger unterwegs. In diesem Jahr lautet das Motto „Kinder stärken, Kinder schützen“. Ganz bewusst soll dabei auch das Wohl der Kinder und Jugendlichen bei uns nicht vergessen werden. Jeder Sternsinger-Gruppe wird eine Begleitung an die Hand gegeben, die die von der Diözese Rottenburg-Stuttgart herausgegebenen Präventionsmaßnahmen erfüllen muss.

Was die Kirche für die Prävention tut

Wangens katholischer Pfarrer Claus Blessing, der für diesen Bereich Ansprechpartner ist, weiß um den Aufwand, der für Ehrenamtliche „offensichtlich teils abschreckend wirkt“. Wobei für ihn die Schwierigkeit darin besteht, „niemand unter Generalverdacht zu stellen“. Und obwohl der Priester das Konzept der Begleitung für gut und wichtig und die Wiederholung von sensibilisierenden Schulungen alle fünf Jahre für sinnvoll erachtet, ist man in den katholischen Kirchengemeinden Wangens daran, allein für die punktuelle Aktion „praktikablere Präventionsauflagen zu erarbeiten“.

Blessing und alle damit befassten Personen sind froh, bis auf Leupolz überall in der Seelsorgeeinheit Wangen Menschen gefunden zu haben, die das Anliegen „Gemeinsam für unsere Erde - in Amazonien und weltweit“ in die Häuser tragen. Die Bewahrung der Schöpfung und der respektvolle Umgang mit Menschen und Natur ist ein weiterer Punkt, beim Dreikönigssingen 2024 ehrenamtlich dabei zu sein.

Wie die Aktion in St. Martin aussieht

Bereits in den Tagen vom 3. bis 5. Januar waren und sind im Gebiet von St. Martin die Sternsinger in fünf Gruppen unterwegs. Man erkennt sie nicht nur an ihren schmuckvollen Gewändern, sondern auch daran, dass sie einen eigens dafür entworfenen Ausweis mit sich führen. „Man darf gerne danach fragen“, ist im Mitteilungsblatt der Seelsorgeeinheit zu lesen. Die Kinder und Jugendlichen mit ihrer Begleitperson dürfen sich selbst aussuchen, welche Gebiete sie ansteuern wollen. Am Dreikönigstag selber finden sich dann alle um 10.30 Uhr zum Hochamt in St. Martin ein.

Welchen Weg St. Ulrich gehen wird

In St. Ulrich werden laut Pastoralreferent Robert Schilk voraussichtlich drei bis vier Gruppen unterwegs sein. Am 6. Januar werden sie im 9-Uhr-Gottesdienst ausgesandt. Da nicht mehr so viele Sternsingerinnen und Sternsinger wie in früheren Jahren gefunden werden konnten, hat sich seit vergangenem Jahr folgender Ablauf angeboten: Wer einen Besuch von Kaspar, Melchior und Balthasar wünscht, konnte sich bis zum 31. Dezember schriftlich oder telefonisch im Pfarrbüro anmelden.

Die vermerkten Gemeindemitglieder werden besucht, in alle anderen Häuser und Wohnungen kommen die Segensbringer nur nach Zeit und Möglichkeit. Ergänzend hierzu wird darauf hingewiesen, dass geweihte Kreide und Segensbänder auch als „Segen to go“ nach dem Gottesdienst am Dreikönigstag mitgenommen werden können.

Bleibt noch der Hinweis, das am Samstag, 6. Januar, um 11 Uhr, ein eigener Gottesdienst für alle Familien und ihre Kinder beginnt. Das Thema soll „Wie bei den Sterndeutern“ sein.

So sieht es in den Ortschaften aus

In St. Andreas in Niederwangen sind die Sternsinger am Samstag, 6. Januar, und am Sonntag, 7. Januar unterwegs. Wie überall bringen sie Gottes Segen mit dem Zeichen „C+M+B - Christus mansionem benedicat - Christus segne dieses Haus“. Die Aussendung wird im Rahmen des Gottesdienstes zum Dreikönigsfest sein, der um 9 Uhr beginnt.

In St. Kilius in Karsee beginnt die Aussendung im Gottesdienst am 6. Januar, um 10.30 Uhr. Schon jetzt bedankt sich das Sternsinger-Team für die freundliche Aufnahme der Kinder und der Begleitperson am Dreikönigstag und bittet um Unterstützung für Not leidende Kinder in aller Welt.

Bleibt noch St. Petrus in Deuchelried, wo sich die Sternsinger bereits am Mittwoch und Donnerstag ab 16 Uhr auf den Weg gemacht haben.

In der Seelsorgeeinheit „An der Argen“ haben Mädchen und Jungen in Primisweiler, Roggenzell und Schwarzenbach schon am zweiten Tag des neuen Jahres den Auftakt gemacht. Sternsingergruppen aus Achberg und Haslach folgten an den weiteren Tagen.

In Haslach, Schwarzenbach und Roggenzell gibt es jeweils am 6. Januar, um 10.30 Uhr, einen Gottesdienst „mit Sternsingern“, in Primisweiler erst einen Tag später.