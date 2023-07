In Wangen gibt’s eine „Wundertüte voller Überraschungen“

Mit stürmischem Beifall hat das Publikum am Samstagabend die Premiere des diesjährigen Kinderfesttheaters gefeiert. Die jungen Darsteller aus Wangener Schulen brachten unter der Regie von Susanne Brunold und Meike Engler Michael Endes „Jim Knopf und die Wilde 13“ auf die Bühne der Stadthalle. Ergänzt wurden sie durch Instrumentalisten der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu.

Auch Erwachsene haben ihren Spaß

Die beliebte Geschichte von Michael Ende hat bis heute nichts von ihrer Magie eingebüßt. Und nach 2012, als der erste Teil in Wangen gezeigt wurde, gelingt auch die zweite Abenteuerreise von Jim Knopf und seinem Freund Lukas, dem Lokomotivführer, überaus spannend. „Eine Wundertüte voller Überraschungen“ kann man das nennen, was hier eine Stunde lang geboten wird. Und was nicht nur den Kindern Spaß macht, sondern auch den Erwachsenen Freude bereitet. Hier und da hörte man im Zuschauerraum flüstern: „Da möchte man wirklich noch einmal Kind sein.“

Um nicht allzu viel zu verraten, hier eine Kurzfassung der Handlung: Jim, Lukas und die Lokomotive Emma kommen zurück nach Lummerland. Bei ihnen ist der Scheinriese Tur Tur, der als Leuchtturm auf der Insel dienen soll. Die kleine Lokomotive Molly ist während ihrer Reise von den Piraten entführt worden. Jim und Lukas nehmen es mit der „Wilden 13“, die ihrem Namen (fast) alle Ehre macht, auf.

Wie gut, dass wenigstens die böse Frau Mahlzahn aus dem ersten Teil inzwischen zum geheimnisvollen Drachen der Weisheit mutiert ist und ihnen rät. Dennoch: Statt leichtfüßig–eleganter Tänze sind nun turbulente Kampfszenen angesagt — Schlagzeuger und Rhythmus–Künstler Dominik Schad hat dazu die Choreografie geliefert. Lukas und die kleine Prinzessin Li Si landen in Gefangenschaft. Doch mit einer List befreit Jim seine Freunde. Als wäre das nicht Stoff genug für eine dramatische Geschichte, erfährt Jim Knopf auch noch das Geheimnis seiner Herkunft.

Genügend Raum, um eigene Phantasien zu entwickeln

Alle Akteure sind mit Feuereifer, mit viel spielerischem Können und vollem Einsatz bei der Sache. Ganz egal, ob sie in einer Hauptrolle oder am Rand des Geschehens agieren. Besonders erwähnenswert sind die tollen Kostüme und die Ausstattung. Wenn dann die Bühne bei den Szenen im Reich der Kaiserin von Mandala in ein Farbenmeer getaucht wird, gelingt es in wundervoller Weise, Michael Endes Phantasiewelt in anschauliche Bilder zu fassen. Dennoch bleibt genügend Raum, um eigene Phantasien zu entwickeln.

Emilia Biggel, Anna Rudolph, Lorena Strauß, Theresa Büttel und Laura Haas untermalen das Gezeigte mit ihrem Klavierspiel, Billie Stärk tut es mit der Querflöte. Was dabei nicht fehlen darf, ist eigentlich von Anfang an klar: Das bekannte Lied von der „Insel mit zwei Bergen“. Ja, jeder sollte — wenigstens in Gedanken — „einmal reisen in das schöne Lummerland“. Am Dienstag, um 19 Uhr, am Mittwoch, um 15 Uhr, und am Donnerstag, um 18.30 Uhr, ist dazu bei weiteren Vorstellungen noch Gelegenheit.

„Danke, Danke, Danke“: Die Begeisterung von OB Michael Lang kannte am Samstag keine Grenzen, als er nach dem letzten Bild die Bühne stürmte. Auch Markus Orsingher, Vorsitzender der Kinderfestkommission Wangen, sprach von einer „grandiosen Leistung, welche auf die Bühne gestellt wurde“. Wobei sich der Dank vor allem an Engler und Brunold richtete, die für Regie und Gesamtleitung Verantwortung tragen. Und das nach langer Zeit zum letzten Mal.