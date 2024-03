Ein großes gemeinsames Fastenbrechen hat am Wochenende in Wangen stattgefunden. Entstanden ist die Idee bei einem interreligiösen Treffen zu den Zuhörbänken für die Landesgartenschau: Erstmals wollte man das Fastenbrechen im Ramadan gemeinsam mit allen drei Wangener muslimischen Gemeinden und Gästen feiern. Rund 140 Muslime und Nichtmuslime kamen nun im Dorfgemeinschaftshaus in Deuchelried zusammen. Auch Wangens Oberbürgermeister Michael Lang war unter ihnen. Für das Stadtoberhaupt war es das erste Fastenbrechen.

Erklärungen zur religiösen Bedeutung des Fastens

Die drei Wangener muslimischen Organisationen Ayasofya Moschee Islamische Gemeinde Milli Görüs, Ditib Ayyildiz Moschee und der Türkische Kultur- und Sportverein Federasyon sowie das Projekt Gemeinsam Wangen inklusiv, die Kirchen und die Wangener Bevölkerung kamen so zum Fastenbrechen zusammen. Nisa Sen und Metehan Metir führten dabei zunächst in den Islam, den Fastenmonat Ramadan mit seinen ganz besonderen Ritualen und das Fastenbrechen ein.

Sie alle sind Teil unserer Stadt, sind in den Vereinen und Unternehmen Wangens, die Kinder in unseren Schulen. OB Michael Lang

Danach war es Oberbürgermeister Michael Lang, der sich über die Einladung zur Begegnung freute: „Es ist für mich etwas Besonderes, da ich das Fastenbrechen zum ersten Mal miterlebe.“ Vielleicht, sagte das Stadtoberhaupt, werde dies ja zur schönen Tradition: „Sie alle sind Teil unserer Stadt, sind in den Vereinen und Unternehmen Wangens, die Kinder in unseren Schulen.“ Je mehr man voneinander wisse, umso mehr könne man Gemeinschaft leben. Lang gab auch Einblicke in die Landesgartenschau und wünschte sich: „Es wäre schön, wenn Sie sich auch da mit einbringen und wir dieses Jahr gemeinsam erleben dürfen.“

Wangen Ramadan und Fastenbrechen 18.34 Uhr: Genau zu diesem Zeitpunkt durfte am vergangenen Samstag das Fasten gebrochen werden. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang darf in der islamischen Fastenzeit Ramadan weder gegessen noch getrunken – oder auch geraucht – werden. Das Fasten im Ramadan gehört zu den fünf Säulen des Islams und ist eine der wichtigsten Regeln des islamischen Glaubens. Ausnahmen gibt es für Menschen in besonderen Lebenslagen (Schwangere, stillende Mütter, Kinder, Kranke, Reisende). Nach Sonnenuntergang wird üblicherweise im Kreise der Familie oder unter Freunden gegessen (Fastenbrechen). Dieses Essen wird als Iftar bezeichnet. Der Ramadan erinnert an die Zeit, als der Erzengel Gabriel dem Propheten Mohammed den Koran offenbarte. Sie gilt als eine besonders heilige Zeit. Ziel des Fastens ist es, Körper und Seele zu reinigen. Besonders wichtig ist in diesem Monat aber auch die Gemeinschaft und die Solidarität mit den Schwachen und Armen. In diesem Jahr dauert die Zeit des Ramadans von 10. März bis 9. April. Dann wird das Zuckerfest gefeiert. Das islamische Festjahr umfasst 354 Tage. Aus diesem Grund verschiebt sich der Ramadan in jedem Jahr um zehn oder elf Tage nach vorne und durchläuft auf diese Weise auch verschiedene Jahreszeiten. 2025 ist die Zeit des Ramadans vom 28. Februar bis 30. März. (swe)

Zuhörerbänke der Gartenschau sind Thema

Für die Wangener Kirchen sprach Pfarrerin Frederike Hönig von der evangelischen Kirche. Ihrer Aussage zufolge werden die interreligiösen Landesgartenschau-Zuhörbänke über die Stadt verteilt aufgestellt - auch an der Moschee am Kanalweg. „Wir wollen auch über die Heiligen Schriften miteinander ins Gespräch kommen“, sagte Metehan Metir.

Am frühen Samstagabend gestalteten die Imame aller drei Gemeinden jeweils den Gebetsruf Ezan, das Tischgebet zu Iftar und das Abendgebet Maghrib. Für die nur deutschsprachigen Besucher gab es Übersetzungen über die Leinwand. Gemeinsam wurde das Fasten mit Suppe und Hauptgericht gebrochen. Relativ zügig löste sich dann die Gemeinschaft auf.

Ich empfand es als guten, integrativen Beitrag. Gudrun Bungard

„Es ist eine gute Möglichkeit, sich zu begegnen, die Gepflogenheiten kennenzulernen und Verständnis füreinander aufzubringen“, antwortete Besucherin Gudrun Bungard auf die Frage, warum sie an der Begegnung teilgenommen habe. Dass Ramadan und die christliche Fastenzeit in diesem Jahr zusammenfallen, sei ein verbindendes Element - und die öffentliche Einladung ein Grund, warum die Hemmschwelle niedriger sei: „Ich empfand es als guten, integrativen Beitrag.“