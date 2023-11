In Wangen besteht die Galerie in der Badstube seit 30 Jahren

„Selbst ein leerer Stadtsäckel kann für einen vollen Erfolg sorgen.“ So schrieb im Oktober 1993 Rolf Waldvogel in der „Schwäbischen Zeitung“. Gemeint war damit der Umstand, dass in den 1960er-Jahren ein „heruntergekommenes Haus in der hübschen Wangener Altstadt“ einem Kaufhausneubau nicht weichen konnte, weil es den Stadtvätern am nötigen Geld fehlte. Zum Glück kann man heute sagen.

Denn nach seinem Umbau wurde das 1589 erbaute Gebäude, das einstmals eine Badstube war, wo nach deren Auflassung von 1698 an Arme hausten und wo um 1920 Wanderarbeiter einzogen und zum Schluss Asylbewerber untergebracht waren, ein kulturelles Kleinod. Seither breiten sich hier Galerieräume mit eigener Note aus. Und unter dem Dach dient ein Giebelsaal für Veranstaltungen.

Die ersten Werke in der Galerie

Der alte Name gab vor genau 30 Jahren die erste neue Nutzung vor. Für einige Wochen galt die Pilotausstellung dem Thema „Baden gehen“. 35 Arbeiten von sechs Künstlern aus der Region hatte Gisela Linder, langjährige Kunstredakteurin der „Schwäbischen Zeitung“, zum Auftakt ausgewählt. Werke von Bruno Epple, Friedrich Hechelmann, Erwin Henning, Marcel Dornier, Rudolf Stuckert und Julius Herburger mal unter dem Aspekt „Seestücke“ zu erleben, machte den Reiz der Schau aus.

Auch für eine Galerie Ungewöhnliches wurde in der Badstube gezeigt: 2017 ging es zum Beispiel um Teddybären. (Foto: Roland Rasemann )

Der damalige Wangener Oberbürgermeister Jörg Leist sollte mit seiner Einschätzung, dass sich mit der Zeit „eine neugierige, stabile, manchmal auch nachsichtige Galerie-Gemeinde“ aufbauen ließe, recht behalten. Mit Brigitte Haaf fand sich neben ihrer Tätigkeit für die Volkshochschule eine im Bereich der „Kunstvermittlung“ tätige Organisatorin für den Galerie-Betrieb. Und es gab auch von Anfang an ein Logo, mit dem die Städtische Galerie warb: einen Holzschnitt von Erich Heckel.

106 Ausstellungen in 30 Jahren

Auf Brigitte Haaf folgte von Frühjahr 2000 bis Frühjahr 2002 Erwin Abler und seit Sommer 2002 bis Ende 2011 Rudi Sigerist. Damit endete dann auch die „VHS-Ära“. Reiner Fritz, der 2012 von Leutkirch aus nach Wangen kam, und Werner Aselmann tragen laut Oberbürgermeister Michael Lang „die aktuelle Zeit im Ehrenamt“. Wie die Kunsthistorikerin Babette Caesar seit 23 Jahren für die Stadt Wangen die Verantwortliche in der Badstube ist.

In 30 Jahren gab es in der Badstube 106 Ausstellungen. Über das Programm befindet der Galeriekreis, dem Beauftragte aller Gemeinderatsfraktionen und interessierte Bürgerinnen und Bürger angehören. Gerne erinnert Reiner Fritz daran, dass Pit Fakler, Elmar Vorbach und Otto Kranz zu den „Männern der ersten Stunde“ zählen.

Auch Ungewöhnliches war zu sehen

Für Fritz selber ist es gegenwärtig die 30. Ausstellung. Auf die Frage, was die Highlights und vielleicht auch Tiefpunkte im Leben der Galerie bisher waren, antwortet Fritz: „Gerne denke ich zurück an die Ausstellungen um die Advents- und Weihnachtszeit mit den Sammlungen von Blechspielzeug, Puppenstuben, Eisenbahnen und auch Spielen, die nicht nur von Kindern gut angenommen wurden. Aber natürlich auch an die vier weiteren Präsentationen in Sachen ‚Baden gehen‘. Leider nicht umgesetzt werden konnte die 2011 zusammen mit der Heimatpflege geplante Ausstellung zu Johann Andreas Rauch. Natürlich brachte auch die Pandemie eine Zäsur.“ Wobei: Die Ausstellung mit Werken des einstigen Wangener „Stadtmalers“ gab es ein paar Jahre später dennoch, sie wurde nachgeholt.

Sie trugen maßgeblich zur aktuellen Ausstellung „Auf Augenhöhe“ bei (von links): Kathrin Landa, Werner Aselmann, Babette Caesar, Reiner Fritz, Michael C. Maurer und Martin von Websky. (Foto: Vera Stiller )

Doch Reiner Fritz blickt voraus. Zur Landesgartenschau im nächsten Jahr erwartet die Besucher etwas Besonderes. Im Frühjahr/Sommer wird man in der Badstube unter der Überschrift „Lost Places“ Industriebrachen eines Fotorealisten zu sehen bekommen. „Das passt doch großartig zur Erba“, sagt Fritz und weist noch auf den Galerieherbst 2024 hin, in dem fünf Künstlerinnen „Florales“ anbieten werden.

Was die aktuelle Ausstellung bietet

Die aktuelle Ausstellung zum Jubiläum wurde am Samstag eröffnet. Bis zum 21. Januar kommenden Jahres wird Porträtmalerei von Kathrin Landa und Wolfgang von Websky gezeigt. Oberbürgermeister Michael Lang begrüßte. Michael C. Maurer, Leiter von Schloss Achberg und Kurator der Ausstellung, führte mit der in Ravensburg aufgewachsenen und jetzt in Berlin lebenden Künstlerin Landa und Martin von Websky, dem Enkel des 1992 in Wangen verstorbenen Malers des Expressiven Realismus, ein Gespräch.

So erfuhr man, dass von Websky an seinem „Zufluchtsort auf dem Atzenberg“, den er 1952 erreichte, zunächst Landschaften und Stillleben, mit zunehmendem Bekanntheitsgrad Porträts ‐ und hier sehr gerne von Frauen ‐ gemalt hat. Auf die Frage von Martin von Websky an den ebenfalls porträtierten Jörg Leist, wie sein Großvater bei den vereinbarten Sitzungen auf ihn gewirkt habe, sagte der frühere Oberbürgermeister:

Websky war ebenso ein Menschenkenner wie ein Spötter. Unsere Unterhaltungen waren hiervon geprägt. Michael Lang

Porträtierte akzeptierten das Ergebnis

Dass der Mensch mit seinem Porträt nicht nur einzeln steht, sondern auch seine Haltung symbolisiert, war von Kathrin Landa zu hören. Der Ansatz der „Vertreterin der Neuen Leipziger Schule“ ist es, die gemalten Porträts im Unterschied zu den fotografischen in einem langen Prozess entstehen zu lassen. Wobei „Ich und Du“, Malerin und Modell, eine enge Verbindung eingehen.

Das fertige Bild ist demnach die spannungsvolle und daher auch lebendige Zusammenfügung vieler Bilder. „Die Ähnlichkeit mit dem Modell ist nicht unwichtig, aber sekundär“, so Kathrin Landa. Primär sei, dass das fertige Bild die Begegnung des Künstlers mit dem Modell ‐ dem Du ‐ widerspiegelt. Ravensburgs ehemaliger OB Hermann Vogler und der frühere Landrat Kurt Widmaier konnten die besondere Art des malerischen Vorgangs nur bestätigen.

Beide waren überzeugt davon, die Sitzungen mit der Malerin nicht vergessen zu können und Vogler sagte wörtlich: „Ich habe Kathrin Landa gegenüber bekannt: Sie sind die Malerin, ich akzeptiere das Ergebnis uneingeschränkt.“

Die Ausstellung „Auf Augenhöhe. Kathrin Landa und Wolfgang von Websky. Porträtmalerei“ in der Städtischen Galerie in der Badstube, dauert bis 21. Januar 2024. Sie ist dienstags bis freitags, sonntags und feiertags von 14 bis 17 Uhr, samstags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Heiligabend und Silvester geschlossen. Alle weiteren Infos zum Begleitprogramm sind im Internet unter www.wangen.de erhältlich.