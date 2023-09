In Pastellfarben in den Herbst

Das neue Herbstprogramm der Weißen Wand ist da. Die Unabhängige Initiative für Film und Kultur startet mit dem ganz in Pastellfarben gehaltenen Wes-Anderson-Film „Asteroid City“. Dieser ist am Montag und Dienstag, 25. und 26. September, jeweils um 20.15 Uhr im Lichtspielhaus Sohler in Wangen zu sehen.

Die Verantwortlichen haben für den Herbst eine vielseitige, internationale und spannende Filmauswahl zusammengestellt ‐ Filme, die abseits der großstädtischen Programmkinos nur selten gezeigt werden, die aber auf den internationalen Festivals die vorderen Ränge belegen und absolut sehenswert sind.

So gib es am 9. und 10. Oktober den Film „The Scars of Ali Boulala“ („Die Narben des Ali Boulala“) zu sehen, ein schwedisch-norwegischer Film über einen hochtalentierten Skateboarder, der nach einem schweren Unfall seine Welt hinterfragt. Der Film „Saint Omer“ wird am 23. und 24. Oktober gezeigt, ein französischer Film über einen Kriminalfall in einer senegalesisch geprägten Pariser Banlieue. „Be Natural ‐ sei du selbst: Die Filmpionierin Alice Guy-Blaché“ lautet der Titel am 6. und 7. November, ein faszinierender Dokumentarfilm aus den USA, dessen Titel für sich selbst sprechen kann.

„Die Geschichte vom Holzfäller“ wird am 20. und 21. November erzählt, ein Film aus Finnland über einen Menschen jenseits des Polarkreises, dessen scheinbar gleichförmiges Leben durch äußere Ereignisse erschüttert wird. Der Film „Suzume“ ist am 4. und 5. Dezember zu sehen, ein japanischer Animationsfilm als faszinierende Kombination aus klassischen Animationszeichnungen und computergenerierten Sequenzen aus dem Hause Shinkai.

Informationen