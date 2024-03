Der Neubau des Leupolzer Kindergartens ist beschlossene Sache. Mit dem vom Wangener Gemeinderat einstimmig gefassten Baubeschluss sind die ursprünglich ins Auge gefassten Sanierungspläne für den 1972 errichteten Altbau vom Tisch. Damit ist auch klar, für welchen Zeitpunkt die Stadt den Einzug in das neue Gebäude ins Auge fasst.

Abriss soll eine Ausnahme bleiben

Normalerweise ist es Wangener Linie, in die Jahre gekommene Gebäude lieber zu sanieren, als sie abreißen und komplett neu bauen zu lassen. Wegen der Neubaupläne in Leupolz sprach OB Michael Lang deshalb von einer Ausnahme. Die aber sei nötig geworden, weil Untersuchungen ergeben hätten, dass vor allem die Statik Probleme bereitet.

An diesem Ort war es spannend, wie man den erhöhten Flächenbedarf auf einem begrenzten Grundstück hinbekommt. Stefan Lontzek

Das Ende des bisherigen Kindergartens naht zu Beginn des kommenden Jahres. Für Januar ist der Auszug geplant, für Februar und März der Rückbau geplant, und zwischen April 2025 und Oktober 2026 soll binnen anderthalb Jahren der Neubau entstehen, wie Stefan Lontzek vom Fachbereich Architektur und Gebäudemanagement erläuterte. Hat der Zeitplan Bestand, könnten Kinder und Erzieherinnen im November 2026 die neuen Räume beziehen.

Kosten liegen unter fünf Millionen

Entstanden soll bis dahin ein viergruppiger Kindergarten sein mit den für Einrichtungen dieser Art üblichen Zusatzräumen samt Küche. Stand jetzt veranschlagen Stadt und das beauftragte Architekturbüro die Kosten auf knapp 4,8 Millionen Euro. Am 2015 errichten Anbau soll übrigens nicht gerüttelt werden. Vielmehr sollen sich dieser und der neue Hauptbau optisch möglichst weitgehend gleichen.

Laut Lontzek sind Planung und Bau durchaus herausfordernd: „An diesem Ort war es spannend, wie man den erhöhten Flächenbedarf auf einem begrenzten Grundstück hinbekommt.“ Zumal sich das ganze Gelände an einem Hang befindet.

So reagieren die Räte auf die Planungen

Die Stadträte begrüßten die Neubauplanungen - allen voran Leupolz’ Ortsvorsteher Anton Sieber: Man sei „stolz darauf“, dass Wünsche des Ortschaftsrats berücksichtigt worden seien und konstatierte: „Man hat uns angehört.“

Hannah Rogosch (GOL) lobte, dass der Kindergarten eine Krippengruppe beinhaltet und hob die „moderne Bauweise“ hervor. Derlei helfe auch bei der Suche nach Fachkräften. Gerhard Lang (SPD) bescheinigte dem Projekt eine „gute Dynamik“ durch den vorangegangen Beschluss des Ortschaftsrats. Und Ingrid Detzel (FW) bescheinigte den Fachleuten eine „schöne Planung“, die letztlich auch im „Team“ des Ortes entstanden sei.

Übergangslösung ist nötig

Bei all’ diesen lobenden Worten ist aber auch Fakt, dass in den Jahren 2025 und 2026 Kinder, Erzieherinnen und Lehrkräfte zusammenrücken müssen, da der Kindergarten in dieser Zeit in der benachbarten Grundschule untergebracht werden soll. Laut Anton Sieber werden deshalb für schulische Sonderprojekte noch Räumlichkeiten im Ort gesucht.