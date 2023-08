Im Wangener „Rad“ geht es demnächst unter neuer Regie weiter

Auf diese Nachricht dürften nicht wenige Wangener gewartet haben: Im „Rad“ geht es demnächst unter neuer Regie weiter. Der künftige Pächter Manuel Kathan wird das Traditionsgasthaus Mitte September wieder eröffnen. Was die Stammgäste ebenfalls freuen dürfte: An der heimeligen Atmosphäre und der gut–bürgerlichen Küche soll sich großartig nichts ändern.

Als die früheren „Rad“-Wirte Renate und Engelbert Lauritsch am 25. Februar 2023 Servus sagten, endete in Wangen eine selten lange Gastronomen–Laufbahn. Seitdem ist die Traditionswirtschaft an der Ecke Bindstraße/Kornhausgässle geschlossen, denn die Farny–Stiftung als Eigentümer des Gebäudes fand monatelang keinen geeigneten Nachfolger. Bis Manuel Kathan Mitte Mai im Internet zufällig auf ein entsprechendes Inserat stieß.

„Sauberer“ Abschied beim aktuellen Betrieb

Der 28–jährige, gelernte Koch und Küchenmeister, derzeit noch beschäftigt im Hotel–Gasthof „Adler“ in Nonnenhorn, spielte schon länger mit dem Gedanken einer Selbstständigkeit.

Nicht weil ich unzufrieden bin, sondern weil es der Traum von vielen ist, mal einen eigenen Betrieb zu führen. Manuel Kathan

Er rief also bei Farny an, vereinbarte ein Gespräch und unterschrieb Anfang Juni den Vertrag, mit der geplanten Eröffnung am 12. September. Früher wäre durchaus möglich gewesen, doch Manuel Kathan wollte seine Kollegen am See in der Hochsaison nicht alleine lassen — Ersatz zu finden, sei heutzutage eben nicht leicht. Sein Prinzip: „In der Gastronomie geht man sauber.“

Gaststube wurde aufgehübscht

Sauber verlaufen soll auch der Einstieg in Wangen. Davor hat Kathan aber noch jede Menge Termine zu absolvieren, seien es Gespräche mit Lieferanten oder mit den Behörden. Der Umzug nach Wangen muss ebenfalls organisiert werden. Zusammen mit seiner Frau Jenny und drei Kindern zieht der 28–Jährige in die Pächterwohnung über dem „Rad“. Die medizinische Fachangestellte wird ihn im Wirtshaus unterstützen. Dessen Gastraum mit den rund 60 Plätzen ist mittlerweile frisch gestrichen, die Sitzmöbel sind teils neu gepolstert. Ansonsten hat sich an der rustikal–gemütlichen Einrichtung mit den historischen Wangen–Bildern an der Wand nichts geändert.

Auch bei den Gerichten will Manuel Kathan der gut–bürgerlichen Linie seiner Vorgänger treu bleiben. „Als ich deren Speisekarte las, habe ich mich heimisch gefühlt“, so der neue Pächter. Auch er will regionale Kost anbieten, mit schwäbischen Klassikern wie Maultaschen oder Zwiebelrostbraten. Dazu ein vegetarisches Speisenangebot samt der gewohnten saisonalen Gerichte mit Spargel, Pilzen oder Wild. Fisch soll ebenfalls auf der Karte stehen. „Ich finde gut, was die Lauritschs gemacht haben. Ich bin auch so ein Typ, der gerne mal etwas ausprobiert.“

Vorfreude auf erste Selbstständigkeit ist enorm

Die Vorfreude auf die erste Selbstständigkeit, darauf, vieles selbst gestalten zu können, ist bei Kathan enorm. Wobei sich am „Rad“ als alteingesessene Wangener Wirtschaft großartig nicht viel ändern soll. „Man muss ein Traditionshaus nicht abschaffen, nur um etwas Modernes zu machen“, so der neue Pächter. „Das wäre doch Quatsch.“

Noch ist sein Team nicht komplett, Fachpersonal ist auch in der Gastronomie derzeit ein rares Gut. Gesucht werden noch ein Beikoch und Servicekräfte. Bei den künftigen Öffnungszeiten ist dagegen schon alles klar: Warme Küche gibt es zwischen Dienstag und Samstag von 11.30 bis 14 Uhr und von 17.30 bis 21 Uhr. Sonntag und Montag werden Ruhetage sein, sie sollen der Familie gehören.