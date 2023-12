Im „Kinderlädele“ endet eine kleine Ära im Wangener Einzelhandel

Am 30. Dezember, einem Samstag, endet in der Wangener Zunfthausgasse eine kleine Ära im Einzelhandel. Cornelia Nadig hört nach 42 Jahren als Inhaberin des „Kinderlädele“ aus Altersgründen auf. Das Fazit der 66-Jährigen fällt zwar positiv aus. Ein Nachfolger für das Fachgeschäft für Baby- und Jugendbekleidung ist aber noch in Sicht.

Erfolgsgeschichte startet im Jahr 1981

„Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe“: So steht es seit Anfang Dezember vor dem Schaufenster der Zunfthausgasse 5. Ein grell-organgener Aufsteller auf dem Gehweg, in der Auslage die roten Plakate mit den dicken Prozentzeichen und dem Wort „Sale“. Im Laden bedienen Cornelia Nadig und ihre Kollegin Claudia Frey Kunden, die noch ein Weihnachtsgeschenk suchen oder ein Schnäppchen machen wollen. Nur noch wenige Tage, dann ist das vor allem beim treuen Stammpublikum beliebte „Kinderlädele“ Geschichte. Eine Geschichte, die im September 1981 ihren Anfang nahm.

Cornelia Nadig wuchs in der Zunfthausgasse 5 auf, lernte nach der Schulzeit Verwaltungsangestellte und arbeitete ab 1974 sieben Jahre lang im Wangener Hauptamt. Schon zu dieser Zeit befand sich im Erdgeschoss ihres Elternhauses ein Kleidergeschäft, bei dem es jedoch Anfang der 80er-Jahre nicht mehr weiterging. „Einen Laden für Kinderkleidung gab’s damals in Wangen nicht“, erinnert sich Nadig. „Und dann bin ich einfach ins kalte Wasser gesprungen.“

Nadigs Mut wird belohnt

Die Grundausstattung kaufte sie noch bei ihrem Vorgänger in den Häusern der Konfektion in Sindelfingen. Bei ihm holte sie sich anfangs auch Tipps, wie es im Einzelhandel läuft. „Da gehörte schon auch einiges an Mut dazu“, sagt die heute 66-Jährige - nicht ohne Stolz. Für ihren Mut wurde sie jedoch belohnt: „Es lief von Anfang an gut, es ging gleich steil bergauf.“

Im Nachhinein habe ich vieles richtig gemacht, ich bin zufrieden mit dieser Zeit und danke meinen treuen Kunden. Cornelia Nadig

Nadig schien mit ihrem damaligen „Start-up“, wie sie es nennt, in Wangen eine Marktlücke gefunden zu haben. Und einen Kundenkreis, der „Qualität schätzt und das Besondere sucht, mit ausgewählten Marken, die man sonst nicht bekam“. Zudem deckte sie das gesamte Kinderbekleidungssortiment ab: vom Baby bis zu Jugendlichen mit den Größen 176/188. „Das hat sich schnell herumgesprochen, und viele kamen deshalb auch von auswärts zu mir“, so die Inhaberin, die auch heute noch eine große Stammkundschaft hat.

Zwölf Jahre lang Einzelkämpferin

Zwölf Jahre lang war Cornelia Nadig mit ihrem „Kinderlädele“ quasi Einzelkämpferin: Sie stand hinter dem Verkaufstresen, machte die Buchführung, putzte, hielt den Laden instand, ging auf Messen, bestellte die Ware. Die Sparsamkeit zahlte sich zwar aus, viel Zeit für Freizeit blieb da aber nicht. „Heute würde ich das nicht mehr so machen“, blickt sie zurück. „Ein viel zu hoher Zeitaufwand.“ Seit 1993 wird sie beim Verkauf von Claudia Frey unterstützt.

Allgemein schwieriger wurden die Zeiten mit der Verlagerung des Handels ins Internet. „Das habe ich natürlich auch deutlich gemerkt“, so Nadig. Für einen eigenen Online-Versand fehlten jedoch sowohl die Räumlichkeiten als auch die Zeit. Den nächsten wirtschaftlichen Dämpfer brachte Corona: Lockdowns mit reduziertem Warenbestand, finanzielle Staatshilfen, die komplett zurückgezahlt werden mussten, dazu ein verändertes Kundenverhalten. Doch auch diese Krise habe man überstanden, sagt Cornalia Nadig. Und wieder schwingt etwas Stolz mit.

Suche nach Nachfolger bislang vergebens

Und ihre Bilanz nach 42 Jahren? „Im Nachhinein habe ich vieles richtig gemacht, ich bin zufrieden mit dieser Zeit und danke meinen treuen Kunden“, so die 66-Jährige. Ihr Blick geht aber auch in die Zukunft: Endlich mehr Zeit für Lesen, Reisen, Radeln, Wandern, natürlich auch fürs Enkelkind. Die Suche nach einem Nachfolger läuft auch schon, bislang jedoch vergebens. „Ich möchte gerne vermieten, am liebsten an jemanden von der gleichen Branche, im Idealfall mit Kinderbekleidung.“ Ihre Stammkunden würde das auf jeden Fall freuen.