Nach dem Wintereinbruch vom Wochenende ist weiterhin unklar, wann wieder Züge von Go-Ahead auf der Strecke der Allgäubahn rollen werden. Das Unternehmen konnte auch am frühen Dienstagabend noch keinen Termin bekannt geben.

Allerdings teilte Go-Ahead auch mit: Beim Abschnitt von Memmingen über Leutkirch, Kißlegg und Wangen nach Lindau sind die Arbeiten der DB Netz am weitesten fortgeschritten. Eventuell sei sie am Mittwoch wieder durchgängig befahrbar - wenn auch mit Einschränkungen. Die Strecke zwischen München, Geltendorf und Buchloe sei nach Aussagen der DB Netz indes vorerst noch nicht für Personenverkehr nutzbar.

Züge müssen in die Werkstatt

Aber nicht nur Gleise, Oberleitungen und sonstige Streckentechnik sind nach wie vor ein Problem: Es hapert auch an den blauen Zügen selbst. Viele dieser Fahrzeuge seien erst am Dienstagnachmittag erstmals wieder zugänglich gewesen, witterungsbedingt aber noch nicht einsatzbereit. Zudem müssten sie zunächst in die Werkstatt.

Deshalb rechnet Go-Ahead mit Verspätungen und Ausfällen - selbst wenn die Züge wieder fahren können. Außerdem rechnet das Unternehmen mit dem längerfristigen Ausfall zahlreicher Toilettenanlagen „aufgrund von unvermeidbaren Frostschäden“.

Go-Ahead betreibt in der Region die Linien RE96, RE72 und RB92.