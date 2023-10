Der Ikowa-Zweckverband klagt gegen das Land Baden-Württemberg wegen dessen Entscheidung, keine Zielabweichung für das geplante interkommunale Gewerbegebiet Waltershofen (Ikowa) zuzulassen. Die Fläche an der A96 ist deshalb im Regionalplan nicht mehr als Gewerbegebiet ausgewiesen. Die Klage war aber nur ein Teil des jüngst von der Verbandsversammlung gefassten Beschlusses.

Verband fährt mit zweigleisigem Beschluss

Die Entscheidungsfindung selbst fand hinter geschlossenen Türen statt. Im folgenden öffentlichen Teil der Versammlung ging es dann vornehmlich um die Finanzen. Dass der Zweckverband beschloss, den Klageweg zu beschreiten, „um Rechtsnachteile auszuschließen“, gab der Verbandsvorsitzende Dieter Krattenmacher im Anschluss bekannt. Der Kißlegger Bürgermeister betonte den zweiten Teil des Beschlusses: Es sollen mit den beteiligten Behörden Gespräche zur außergerichtlichen Klärung des Themas geführt werden.

Der Verbandsversammlung sei es sehr schwer gefallen, eine Klage gegen das Land zu erheben, erläutert Krattenmacher auf Nachfrage. Allerdings wollten die Verbandsgemeinden Schaden von sich abwenden, und seien dazu auch gesetzlich verpflichtet. Gemeint sein dürfte damit, dass alle Gemeinden bereits einiges an Geld in das Projekt investiert haben, etwa für Planungen und Grundstückskäufe.

Gemeinden wollen und müssen Schaden abwenden

Der Zweckverband, so Krattenmacher, halte das Gewerbegebiet dort weiter für erforderlich, „damit Betriebe sich hier und nicht anderswo entwickeln können“. Man hoffe deshalb sehr, „dass auch Land und Regionalverband ihren Beitrag dazu leisten, dass hier kein Schaden für die Allgemeinheit entsteht“.

Groß diskutiert über die Zukunft der Ikowa-Pläne wurde im öffentlichen Teil der Versammlung, zu der Vertreter der vier Verbandsgemeinden Kißlegg, Amtzell, Wangen und Argenbühl zusammenkamen, nicht. Allerdings schimmerte die Grundsatzdiskussion bei der Beratung des Haushalts 2023 kurz durch.

Mich wundert, dass die anderen Gemeinden immer noch die Füße so still halten, meldete sich der Kißlegger Gemeinderat Andreas Kolb (GOL/ELK) zu Wort und schielte in Richtung alternativer Ideen für das Gebiet.

Ende vergangenen Jahres hatte sich nach einer Idee der örtlichen Naturschutzgruppe des BUND, das Gelände zu einem Solarpark zu machen statt zu einem Gewerbegebiet, eine heftige Debatte entsponnen.

Für Solarpark-Idee gibt es kaum Interesse

Bei der Verbandsversammlung am Dienstagabend verwies Krattenmacher nach Kolbs Einwurf auf Sinn und Zweck des Zweckverbands. Ohne eine Mehrheit dafür, werde es keine Änderung der bindenden Verbandssatzung geben. Deutlicher wurde der Argenbühler Gemeinderat Simon Rimmele. Ein Solarpark dort sei „Traumdenken, wir haben schon so viel Geld investiert. Das werden wir nicht wegen ein paar Leuten, die die Bibel anders gelesen haben, aufgeben“. Das Gelände müsse doppelt genutzt werden, für Gewerbe und Solar. Und Paul Müller, Wangener CDU-Stadtrat, warnte: „Wir sind mitten in einem Rechtsverfahren“, da müsse man aufpassen, dass man keine neuen Tatsachen schaffe, die es noch komplizierter machten.

Ikowa-Projekt hat lange Historie

Es ist nicht die erste Klage, die es im Zusammenhang mit dem geplanten interkommunalen Gewerbegebiet bei Waltershofen direkt am Autobahnanschluss der A96 gibt. Schon seit mittlerweile rund 15 Jahren laufen die Versuche, dort ein Gewerbegebiet zu bekommen. Ein erster Bebauungsplan wurde erfolgreich beklagt, Kritiker halten den Untergrund für ungeeignet. Grundsätzlich widerspricht das Gewerbegebiet dem mittlerweile geltenden Anbindegebot des Landes ‐ daher das Zielabweichungsverfahren ‐ und die Aufstellung eines neuen Bebauungsplans bremsten Pandemie, Probleme mit dem Planungsbüro und das Abwarten auf den neuen Regionalplan aus. Letzterer brachte nicht die von den Befürwortern erhoffte eine Absicherung, sondern eine Ablehnung: Ikowa fiel bei der Prüfung des Regionalplans durch das Land durch.

Das will der Zweckverband nicht hinnehmen und beschreitet nun auch den Klageweg. Denn die Entscheidung des Landes über das Zielabweichungsverfahren „enthält aus unserer Sicht einige Feststellungen, die wir anzweifeln“, so Krattenmacher. Mit der bereits fristwahrend eingereichten Klage, die die Versammlung nun bestätigte, will der Verband verhindern, dass die Entscheidung des Landes „rechtskräftig“ wird ‐ und natürlich hofft der Verband, dass das Gericht feststellt, dass die Zielabweichung hätte erteilt werden müssen.

Der Frage, wie hoch er die Erfolgsaussichten einschätzt, weicht Wangens Oberbürgermeister Michael Lang, aus. Die Klage, so fasst er es in Worte, diene dazu, sich Zeit zu verschaffen, um zu Klären, welche Möglichkeiten es gebe, das Projekt voranzubringen und wirtschaftlichen Schaden von den Verbandsgemeinden abzuwenden. Lang hatte jüngst im Zuge der Wangener Haushaltsdebatte bereits betont, wie wichtig Ikowa für das an Gewerbegebieten chronisch klamme Wangen sei, und betont auch nun die Notwendigkeit, heimischen Betrieben Entwicklungsmöglichkeiten bieten zu können.

Wurde Bedeutung für heimische Betriebe geprüft?

Er, so Lang, habe aus der Entscheidung des Lands nicht herauslesen können, dass man sich mit der individuellen Lage für das heimische Gewerbe intensiv befasst habe. Diesen Aspekt will das Stadtoberhaupt geklärt sehen, gerne auch in Gesprächen, wie er betont. „Wir sind keine Streitkommunen.“