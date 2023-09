Wer der Mann ist, den Polizei und Rettungsdienst am Montagabend tot aus der Argen bei Wangen geborgen haben, ist weiter unklar. Die Polizei hatte die Bevölkerung um Hinweise gebeten, um die Identität des Mannes zu klären.

„Bislang war der richtige Hinweis noch nicht dabei“, teilt Polizeisprecherin Claudia Zimmermann auf Nachfrage mit. Auch die Todesursache kann die Polizei noch nicht benennen.

Die Polizei hofft auf Hinweise zur Identität des Mannes

Am Mittwochmorgen war das Polizeipräsidium Ravensburg mit einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit gegangen. Sie berichtete über den Fund in der Argen nahe des Bleichewegs und darüber, dass die Identität des Mannes sowie die Umstände des Todes bislang nicht geklärt und Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen seien. Sie rief Personen, die Hinweise zur Identität des Mannes geben können auf, sich unter Telefon 0751/8034444 bei der Kriminalpolizei in Ravensburg zu melden, und gab folgende Beschreibung des Toten heraus.

Der Unbekannte ist etwa 180 Zentimeter groß, zwischen 30 und 50 Jahre alt, hat eine normale Statur, rot-blonde kurze Haare und braune Augen. Auffällig ist der fehlende Zahnbestand im Oberkiefer. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Jeans, darunter einer grün/orangenen Badehose, einem braunen Ledergürtel mit silberner Metallschnalle, einem grau-grünen T-Shirt und schwarzen Socken.

Auch Vermisstenkarteien werden abgeglichen

„Die Hinweislage ist gering: Wenige Anrufer und bislang keine heiße Spur“, sagt Polizeisprecherin Zimmermann am Donnerstagvormittag. Auch der Abgleich mit der Vermisstenkartei des Landeskriminalamts habe keine Übereinstimmung ergeben. Nun würden Vermisstenfälle in weiteren Bundesländern und im Ausland abgeglichen.

Dazu, was geschehen sein könnte, macht die Polizei auch nach der Obduktion am Mittwoch keine weiteren Angaben. Der Obduktionsbericht samt toxikologischer Untersuchung werde in ein bis zwei Wochen vorliegen.

Polizei ermittelt weiter zur Todesursache

Ob der Mann einen Unfall oder einen medizinischen Notfall hatte, Opfer einer Gewalttat wurde oder warum er sonst zu Tode kam, ist damit weiter unklar. Auch wo und wie der Mann in den Fluss gelangte, ist offen. „Ausschließen können wir aktuell nichts“, sagt Zimmermann. Die Polizei ermittle weiter auf der Suche nach Antworten auf diese Fragen.