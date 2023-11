Werden Hunde auf der Landesgartenschau in Wangen vielleicht doch noch erlaubt? Dafür setzt sich zumindest der Tierschutzverein Wangen weiterhin ein. Ein Gespräch zwischen Tierschützern, Hundesportverein und Landesgartenschau GmbH über etwaige Betreuungsangebote brachte indes ein klares Ergebnis. So steht es aktuell um das Thema.

Hunde-Verbot bei Landesgartenschau sorgt für erhitzte Gemüter Bei der bayerischen Gartenschau in Freyung waren Hunde erlaubt, in Wangen werden sie ausgeschlossen sein. Das erzürnt manche Besitzer. So begründet die Stadt das Verbot. Hier geht’s zum Artikel

Hunde sind auf der Landesgartenschau 2024 in Wangen grundsätzlich nicht zugelassen. So hat es der Aufsichtsrat der Landesgartenschau GmbH (LGS) im August beschlossen, wie LGS-Geschäftsführerin Edith Heppeler schwäbische.de bestätigt. Daran hat auch das Gespräch der Gartenschaugeschäftsführung mit dem Tierschutzverein Wangen und Vertretern des Vereins Sporthunde Wangen nichts geändert. Es fand Ende Oktober statt. Eingeladen hatte die LGS, um etwaige Betreuungsmöglichkeiten für Hunde zu erörtern.

Hundeboxen waren nie ein Thema

Hundeboxen, wie sie bei anderen Gartenschauen bereits eingerichtet wurden, habe man in Wangen von vorn herein ausgeschlossen, berichtet Heppeler. „Die sind in der Vergangenheit selten angenommen worden.“ Das sei zudem auch aus hygienischer Sicht nicht mehr Stand der Technik. „Daher war auszuloten, ob es andere Möglichkeit gibt.“

Das Ergebnis war denkbar klar: „Gibt es nicht, daher können wir da nichts anbieten“, sagt Heppeler. Keiner der beiden Vereine sieht sich in der Lage, eine Betreuung oder Gassi-Service zu gewährleisten. Dabei spielen neben personellen auch räumliche Kapazitäten und sowie gesetzlich geforderte Zusatzqualifikationen der betreuenden Personen eine Rolle.

Wir sind nicht dafür ausgelegt, eine Betreuung anzubieten, wir sind kein Tierheim, erklärt etwa Rupa Das, Schriftführerin des Tierschutzvereins Wangen.

Tierschutzverein kritisiert Entscheidungprozess

Der hegt mittlerweile Zweifel daran, dass die Verantwortlichen ergebnisoffen an das Thema „Hunde auf der Landesgartenschau“ herangegangen sind. Die Entscheidung zum Hundeverbot sei „nach gründlicher Abwägung“ getroffen worden, hatten die LGS-Verantwortlichen im September mitgeteilt. „Das Thema hatte nie eine Chance“, glaubt indes Rupa Das. Denn mit dem Hundesportverein sei schon vor mehr als einem Jahr über ein Betreuungsangebot gesprochen worden.

Der Tierschutzverein fürchtet, dass Hunde während Gartenschaubesuchen in Autos zurückgelassen werden, und kritisiert, dass Wangener Hundehalter und deren Vierbeiner von wesentlichen Grünflächen ausgeschlossen werden. In Wangen zieht sich das Gartenschaugelände auf rund 40 Hektar entlang der Argen durch die Stadt.

Zwölf-Regeln-Kozept für Hunde auf Gartenschauen

Tierschützerin Das argumentierte bei dem Gespräch im Oktober dafür, Hunde zuzulassen, und gab der LGS-Geschäftsführerin ein zwölf Punkte umfassendes Konzept mit, wie Regeln für Hunde auf der Gartenschau aussehen könnten. Darin geht es etwa um Leinenpflicht, Impfnachweise, eine ausgewiesene Hundebadestelle, ein Verbot von Hunden in Veranstaltungsbereichen sowie spezielle Lösewiesen, auf denen Hunde Kot und Urin absetzen dürften.

Rupa Das stört, dass die Gartenschauverantwortlichen nun zwar Vorschläge für Betreuungsmöglichkeiten hören wollten ‐ vor der Entscheidung zum Hundeverbot aber nicht darüber reden wollten, wie der Besuch der Gartenschau mit Hund möglich gemacht werden könne. Auf entsprechende Gesprächsangebote sei nicht regiert worden.

LGS-Geschäftsführerin verteidigt Entscheidungsfindung

Dazu sagt LGS-Geschäftsführerin Heppeler, entsprechende Angebote seien nicht bei ihr angekommen. Sie glaubt indes nicht, dass die Entscheidung anders ausgefallen wäre, wenn die Argumente der Wangener Tierschützer früher gehört worden wären. Argumente gebe es für beide Seiten, sagt Heppeler, und bei der Entscheidung seien durchaus auch andere Erfahrungen, etwa die aus Freyung, die gute Erfahrungen mit Hunden auf ihrer Gartenschau machten, eingeflossen.

Fakt ist aber auch: Die Landesgartenschau GmbH hat bereits im Frühjahr 2022 mit dem Hundesportverein „Sporthunde Wangen“ über Betreuungsmöglichkeiten gesprochen. Damals ging es um abgesteckte und betreute Parzellen auf deren neuen Gelände, wie Sabrina Butt, zweiter Vorstand, berichtet. Sie habe dann allerdings in Erfahrung gebracht, dass ein ähnliches Konzept andernorts kaum angenommen worden sei, und die tierschutzrechtlichen Auflagen dazu mittlerweile zu hoch sind. Daran habe sich, abgesehen davon, dass das neue Gelände noch nicht zur Verfügung stehe, auch nichts geändert.

Hundesportverein vermisst Gelände

Die Sporthunde Wangen stehen in einem Abhängigkeitsverhältnis zur LGS und zur Stadt, denn diese stellt ihnen das neue Vereinsgelände. Das alte hatten sie, wie der Reitverein, für die Umgestaltung im Zuge der Gartenschaubauarbeiten verlassen. Entsprechend vorsichtig wählt Butt ihre Worte. Der Verein setze sich nicht explizit für Hunde auf der Landesgartenschau ein. Gebiete auf dem großen Gartenschaugelände, etwa an der Argen, seien aber als Hundeauslauffläche im Sommer wichtig. Dass diese nicht mehr nutzbar sind, sei „aus Hundesicht schade“.

Zwölf-Punkte-Konzept soll besprochen werden

Und wie geht es nun weiter? Grundsätzlich hält die LGS an dem Argument der Aufenthaltsqualität, die eine hundefreie Gartenschau bieten würde, fest. Kinder könnten frei Krabbeln und Laufen, es gebe kein Gebell, und niemand müsse Angst vor Hunden haben. „Dieser Qualitätsraum ist viel wert und den schätzen viele Leute“, sagt Geschäftsführerin Heppeler. Man werde aber das Konzept des Tierschutzvereins bis Ende des Jahres nochmals in verschiedenen Gremien besprechen. „Da sind durchaus brauchbare Ideen dabei“, findet Heppeler und will die Hinweise mitnehmen ‐ selbst, wenn sie für Wangen möglicherweise nicht mehr zum Tragen kämen.