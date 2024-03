So zogen sie am Samstagsvormittag durch die Straßen der Innenstadt: Vorweg Madlen Hasel mit einem Mini-Megafon, dahinter, acht von den fünf Ordnern flankierte Hundehalter mit ihren Vierbeinern, dazu einige Passanten. Nicht zu vergessen ein Polizist, der die Aktion begleitete und den Straßenverkehr regelte. Das schlechte Wetter hatte ihnen allen erkennbar ein Schnippchen geschlagen.

Am Ende kamen nur acht Demonstranten

Angemeldet waren 30 Teilnehmer, die Behörde hatte vorsichtshalber auf 100 erhöht, gekommen waren neben den Verantwortlichen gerade einmal acht mit ihren Labrador-Hunden unterschiedlicher Farbgebung, mit einem Border Collie und dem kleinen Filou, einer Mischung aus Tibet-Terrier und Malteser. Organisatorin Hasel, die Wert auf die Tatsache legte, privat aktiv worden zu sein, hatte Helfer aus der Allgäuer Hunderettungsstaffel „mit ins Boot genommen“.

Wer von den Umstehenden geglaubt hatte, dass es hier allein um das Verbot, Hunde nicht mit auf das Gelände der Landesgartenschau nehmen zu dürfen, gehen würde, hatte sich geirrt. Madlen Hasel, selbst Besitzerin einer Belgischen Schäferhündin im vorgerückten Alter, machte unmissverständlich klar:

Seit dem Baubeginn der LGS verschlechtert sich die Situation für unsere Hunde stetig. Die meisten Laufstrecken sind weggefallen, wurden abgesperrt oder im Zuge der Argen-Renaturierung ganz aufgelöst. Madlen Hasel

Eben in der Mittagspause mal mit dem Hund eine Runde drehen, das wäre kaum noch möglich, sagte sie.

Badestellen an der Argen fehlen

Besonders schade findet es Hasel, dass alle schönen Badestellen an der Argen aufgegeben wurden. Und das auf der gesamten Strecke zwischen Epplings und Neuravensburg. Seitdem drängelten sich alle Hundebesitzer auf den verbliebenen Strecken. Oder man weiche auch mal auf den Trimm-dich-Pfad, auf die öffentlichen Grünanlagen oder gar auf den Friedhof aus. Aber die, so Hasel, wolle sie als verantwortungsbewusste Hundehalterin lieber meiden.

„In Ermangelung von Laufstrecken packen die meisten Hundebesitzer ihr Tier ins Auto und fahren mit ihm ins Umland. Doch das fällt inzwischen auch unseren Bauern auf“, hielt die engagierte Frau vor Augen und erinnerte an Jahreszeiten, „in denen keine landwirtschaftlichen Flächen betreten werden dürfen“. Ähnlich würde es beim Wald aussehen.

Ohne ihre Lieblinge keine Landesgartenschau

Was sich laut Hasel die Hundebesitzer wünschen? „Laufstrecken von der Stadt aus ins Umland, auf denen Fahrradfahrer rechtzeitig klingeln, um entsprechend reagieren zu können. Wenigstens eine Freifläche, die für jeden Hundehalter unentgeltlich zugänglich ist. Wo unsere Hunde frei toben und spielen und nicht zuletzt die grundlegenden Kommandos und den Gehorsam erlernen können.“

Nach der Landesgartenschau und dem Eintritt ohne ihre Vierbeiner befragt, kam dann von allen Teilnehmern der Demo dieselbe Einschätzung: Ohne ihre Lieblinge wollte niemand auf das Gelände. Und man dachte dabei auch jene Gäste, die mit dem Auto anreisen würden und keine Unterbringungsmöglichkeit für Lucky, Charly oder Happy hätten. Und während des Rundgangs im Fahrzeug belassen, das ginge wegen der Hitze schon gar nicht.

Was Madlen Hasel vorschwebt, das hörte man von ihr am Ende der Veranstaltung. Sie forderte die in Frage kommenden Stellen der Stadt auf, am Ende der Landesgartenschau die größten Barrieren wieder rückgängig zu machen.