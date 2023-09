Humortrainer Michael Frowin geht dem Lachen auf den Grund

Michael Frowin ist mit dem Kabarett „Selten so gelacht“ am Samstag, 16. September, um 20 Uhr in der Häge–Schmiede zu Gast. Als anerkannter Humortrainer greift Frowin zu allem, was Humor und Satire zu bieten haben — Witze, Absurdes und aktuelle Politik — eine umfassende wie erhellende humoristische Doppel–Stunde. Frowin schafft es einmal mehr, sein Publikum intelligent und hintersinnig bestens zu unterhalten und trotz all der Krisen herzhaft zum Lachen zu bringen. Karten gibt es im Vorverkauf im Gästeamt, Bindstraße 10, Telefon 07522/74211, Reservierungen macht Maria Neumann, Mail an [email protected], Telefonnummer 07522/29131 oder über www.reservix.de oder an der Abendkasse, ab 18 Uhr geöffnet und unter der Telefonnummer 07522/913627 erreichbar.