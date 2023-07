Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag kurz vor 19 Uhr im Kreuzungsbereich der Andreas–Rauch–Straße und Kühler Brunnen ereignet hat. Das teilt die Polizei mit. Ein 51 Jahre alter Fahrer eines Nissan war in Richtung Prassbergstraße unterwegs und übersah den von rechts kommenden 56–jährigen Fahrer eines VW Crafter. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der 51–Jährige wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht, der 56–Jährige blieb unverletzt.