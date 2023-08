15 Meter über dem Erdboden: So hoch hinaus geht es — entsprechende Kletterfähigkeiten vorausgesetzt — auf dem neuen Kletterturm des DAV Wangen. Die Sektion des Deutschen Alpenvereins hat ihr Outdoor–Kletter– und Vereinszentrum am Südring am vergangenen Sonntag eröffnet. Trotz allgemeiner Preissteigerungen geht der Verein davon aus, die veranschlagten 600.000 Euro nur gering zu überziehen. Ein Teilprojekt konnte allerdings nicht umgesetzt werden.

Erster Klettertag war am Sonntag

Tatsächlich ein bisschen sprachlos reagiert ein ansonsten redegewandter Benedikt Sigg vom DAV auf die Frage, wie es ihm geht, wenn er jetzt vor dem fertigen Turm steht. Sigg hatte das Projekt federführend vorangetrieben über die vergangenen Jahre, zusammen mit seinem DAV–Vorstandskollegen Jürgen Woidschützke, und in den vergangenen Monaten mit viel persönlichem, ehrenamtlichen Einsatz. „Aber es hat sich gelohnt“, sagt der 33–Jährige. Das habe er auch gespürt, als er am vergangenen Samstagabend, nachdem der Techniker seine Arbeiten abgeschlossen hatte, den Turm im Flutlicht habe stehen sehen. Kurzentschlossen eröffnete der Verein den nun fertigen Turm am Sonntag, etwa 25 Kletterer seien der Einladung zum ersten Klettern dort gefolgt, berichtet Sigg zufrieden.

Der gut 15 Meter hohe Kletterturm des DAV Wangen bietet mehr als 500 Quadratmeter Kletterfläche – je nach Tageszeit liegt immer ein anderer Turmteil in der Sonne, was im Winter Wärme und im Sommer Schatten garantiert. (Foto: DAV/Jürgen Woidschützke )

Öffnungszeiten von 8 bis 22 Uhr mit Kassenautomat

Künftig wird der Kletterturm im Wangener Süden zwischen der früheren Hofstelle Egger und dem Südring an 365 Tagen im Jahr DAV– aber auch Nicht–Mitglieder zwischen 8 und 22 Uhr zur Verfügung stehen. Öffnungszeiten, die der Verein nicht mit Personal begleiten kann, sondern die über einen Eintrittsautomaten möglich sind.

Das ist relativ selbsterklärend, wie wenn man einen Parkschein löst, schildert Sigg.

Nachdem der Automat am Sonntag noch ein kleines technisches Problem aufwies — „da hat in der Tiefe der Programmierung ein Haken gefehlt“ — funktioniere er nun tadellos. Nutzer der Kletteranlage bestätigen beim Eintritt auch die Nutzungsbedingungen und dass sie sichern können und die Kletterregeln kennen. Erwachsene Mitglieder des DAV Wangen können für 150 Euro eine Jahreskarte kaufen oder zahlen sieben Euro für eine Tageskarte — Mitglieder anderer DAV–Sektionen bezahlen neun, Nicht-Mitglieder elf Euro. Für Jugend und Senioren gibt es günstigere Tarife.

Allgemein Preissteigerungen gehen nur fast spurlos vorüber

Für die neue Kletteranlage stehen Investitionen von rund 600.000 Euro als Kostenrahmen im Raum. Noch sind nicht alle Rechnungen erledigt, doch die Summe werde man etwas, aber nicht wesentlich überschreiten, sagt Sigg. Etwa die Hälfte der Kosten trägt der DAV Wangen, die andere Hälfte finanzieren die Stadt, der DAV–Hauptverband und der Württembergische Landessportbund. Dafür gibt es nun einen Kletterturm mit gut 500 Quadratmeter Kletterfläche, 28 Sicherungslinien und 56 Kletterrouten in allen Schwierigkeitsstufen mit insgesamt knapp 4000 verbauten Klettergriffen. Die Routen hat der DAV vom Hersteller planen und im Wesentlichen an zehn Tagen zwischen Mitte Juni und Anfang Juli schrauben lassen.

Ein Teilprojekt, das sich im Kostenbudget indes nicht realisieren ließ, ist eine Photovoltaikanlage auf dem „Dach“ des Turm. Die entsprechende Leitungsinfrastruktur sei allerdings mitgeplant und vorbereitet worden, so Sigg. Ziel für die kommenden Monate und Jahre sei weiterhin, die Dachfläche sinnvoll für die Solarenergiegewinnung zu nutzen.

„Wir wollen unserem Naturschutzgedanken natürlich auch gerecht werden, darum ist eine Art Alpengarten mit Wiesenblumenwiese angedacht“, berichtet Sigg über das Gelände rund um den Turm. „Damit es nicht nur wie ein Sportplatz mit Kletterturm aussieht, sondern sich auch das ein oder andere Insekt dort zuhause fühlt.“ Noch allerdings sieht es etwas wild aus auf dem Gelände. Eigentlich habe ein Landschaftsgärtner der Landesgartenschau GmbH das Gelände bis Ende Juli einebnen sollen, doch es gebe Verzögerungen. Im Moment fehlen auch noch Parkplätze, sie entstehen im Zuge der Straßenbauarbeiten für das Landesgartenschaugelände.

Servicegebäude wir in Eigenregie ausgebaut

Ein offizielles Einweihungsfest plant der DAV am Freitag, 29. September. Bis dahin sollen auch die Arbeiten in dem kleinen Servicegebäude beim Turm möglichst abgeschlossen sein. Dort wird es einen Aufenthaltsraum, beispielsweise für Theorieeinheiten der Jugendgruppen, sowie WCs geben. Aktuell läuft dort der Innenausbau — um Kosten zu sparen in Eigenregie des Vereins. Mittelfristig plant der DAV dort mit einem Vereinsheim mit integrierter Geschäftsstelle. Wann er allerdings mit dieser dorthin umziehen wird, ist noch offen. Klar ist indes: Die im Frühjahr bezogene Bleibe der Geschäftsstelle in der Klosterbergstraße muss der Verein zum Jahresende wieder verlassen. Der Verein sucht aktuell eine andere Mietlösung.

Für den Verein ein einmaliger Meilenstein

„Für den Verein ist diese erste eigene Kletteranlage ein absoluter Meilenstein und bringt uns wahnsinnig nach vorne“, freut sich Sigg über die Eröffnung. Mit mehr als 4000 Mitgliedern ist der DAV mittlerweile der größte Wangener Verein und kann seinen Mitgliedern nun mehr Klettersport und Jugendarbeit bieten als es am bisherigen Trainingsort in der Lothar–Weiß-Halle möglich war. Die nächsten vergleichbaren Outdoor–Klettertürme finde man in Mindelheim und Illertissen, sagt Sigg. Und klar, Klettern sei eigentlich ein Bergsport, „aber die Ausbildung, damit die Leute sicher in die Berge gehen, können wir jetzt ein Stück weit unter reelleren Bedingungen anbieten“.