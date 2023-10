Schon als kleines Kind war Adolf Langmair fasziniert von Radioapparaten und schaute, wann immer möglich einem Bekannten beim Reparieren der Geräte zu. Das älteste Radio der privaten Sammlung des heute 83-Jährigen ist 100 Jahre alt. Es stammt aus dem Geburtsjahr des Hörfunks: 1923. Zum Hörfunk-Jubiläum hat die „Schwäbische Zeitung“ bei diesem außergewöhnlichen Hobbysammler vorbeigeschaut.

Mit einem Dreh ist die Welt im Wohnzimmer

Adolf Langenmair deutet auf eines seiner Radios, eines im „Fichtenholzgewand“, wie er es nennt.

Das lässt bei mir die Nachkriegszeit wieder auferstehen. Ich war sechs Jahre alt und erinnere mich noch gut. Aus dem Radio erfuhr man damals von Lebensmittelzuteilungen und Sperrstunden. Adolf Langmair

Langenmair hat noch die „warmen Stimmen“ im Ohr und „leuchtende Skalen“ vor Augen, die ihm zeigten, dass ganz Europa bei ihm zu Gast war. „Mit einem kleinen Dreh landete man in Stockholm, Rom oder Paris“. Seit genau einhundert Jahren gibt es das Medium Radio und ziemlich genau einhundert Radiogeräte nennt Langenmair aus Wangen-Primisweiler sein Eigen.

Am 29. Oktober 1923 wurde die erste Unterhaltungssendung aus dem Voxhaus Berlin ausgestrahlt. Die Sendung bestand aus Musik und Vorträgen und erreichte etwa 1000 Hörerinnen und Hörer. Bereits 1926 gab es rund eine Million Rundfunkteilnehmer in Deutschland, heute sind es rund 35 Millionen Radiohörer.

Neues Medium für Information und Meinungsbildung

In den folgenden Jahren entwickelte sich das Radio zu einem populären Medium, das Nachrichten, Kultur, Sport, Unterhaltung und Musik bot. Es wurde zu einem wichtigen Faktor für Information und Meinungsbildung in der Weimarer Republik. Von den frühen meist sehr großen Apparaten bis zu den modernen, digitalen Radioplattformen von heute, hat das Radio eine lange und technisch anspruchsvolle Entwicklung durchlaufen. Im Haus von Adolf Langenmair wird diese Geschichte lebendig.

Ein ganzes Zimmer in seinem Haus ist ausschließlich für die zahlreichen Radiogeräte, die 3000 Röhren und Röhrenprüfgeräte, Senderdetektoren, für Werkzeug und viele Ersatzteile reserviert ‐ aber auch im Treppenhaus und sogar im Garten findet man Erinnerungsstücke. Man entdeckt Namen wie Mende, Saba, Telefunken ‐ Firmen, die es heute größtenteils nicht mehr gibt. Seit Jahrzehnten hat Langenmair die Stücke zusammengetragen und ergänzt sein privates Radiomuseum auch heute noch gelegentlich.

Ich bin schon von klein auf immer mit offenen Augen durch die Gegend gelaufen und hab immer wieder beim Sperrmüll etwas gefunden. Adolf Langmair

Manches bekam er geschenkt, anderes tauschte er mit Gleichgesinnten. Hatte er ein Stück entdeckt, prüfte er es auf Herz und Nieren. Dabei half ihm mitunter ein Bekannter, der in Tettnang eine Ausbildung als Radiomechaniker gemacht hatte. „Von ihm habe ich viel gelernt“, sagt der ehemalige Gebietsverkaufsleiter für Backwaren rückblickend. Daher finden sich neben den Sammlerstücken auch Lötgeräte und anderes Werkzeug, das Langenmair zur Reparatur seiner Fundstücke benötigt. Viele seiner Apparate funktionieren auch heute noch.

Senderdetektoren oben und Ersatzteile hat Adolf Langenmair teilweise hinter Glas verstaut. (Foto: Ingrid Kraft-Bounin )

Dabei erzählt jedes Radiogerät seine eigene Geschichte und repräsentiert gleichzeitig eine Ära der Radiotechnologie. Da sind die wuchtigen Radios aus Holz, die tatsächlich noch einen eigenen Senderdetektor benötigten, um einen Empfang zu ermöglichen. Daneben stehen einige schwarze Volksempfänger aus der Nazizeit, die bereits aus Kunststoff ‐ und zwar aus Bakelit ‐ gefertigt wurden. „Sie brauchten jeweils zehn Meter blanken Draht für einen guten Empfang“, erzählt der Hobbysammler.

Der Volksempfänger als Propaganda-Mittel

Während der Nazizeit wurde das Radio zu einem Instrument der Propaganda und Manipulation. Die Nationalsozialisten ließen billige Volksempfänger produzieren, um die Reichweite ihrer Botschaften zu erhöhen. „Es gab ja in jedem Haushalt so einen Volksempfänger“, weiß Langenmair. Daher fand er solche Geräte auch relativ leicht für seine Sammlung.

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte das Radio noch einmal eine Blütezeit, bevor das Fernsehen in die Wohnzimmer Einzug hielt. Es gab neue Technologien wie UKW, Stereo oder Digitalradio, die die Qualität und Vielfalt des Radios verbesserten.

Alles, was ein passionierter Sammler und Bastler zum Reparieren von Radiogeräten braucht, hat Adolf Langenmair fein säuberlich sortiert. (Foto: Ingrid Kraft-Bounin )

Die Transistorradios aus den 1960er-Jahren in Langenmairs Regalen wirken neben den Volksempfängern geradezu winzig und wenig spektakulär. „Da hat sich die Technik einfach weiterentwickelt und die Apparate mussten nicht mehr so groß sein wie früher“, erläutert der passionierte Radiosammler. Den Schritt zu noch kleineren Geräten wie Walkmans und heute Handys hat der 83-Jährige nicht mehr mitgemacht. Nur einen Radiowecker sieht man fast etwas verloren noch in seinen Regalen stehen.

Die private Sammlung von Adolf Langenmair ist zuvorderst ein Fenster in die Vergangenheit des Radios und gleichzeitig Ausdruck seiner Liebe zur Technik und zu vergangenen Zeiten. „Ich freue mich an der Technik und staune immer noch, was menschlicher Erfindergeist zu allen Zeiten hervorgebracht hat“, sagt er, der selbst dem Medium immer treu geblieben ist: „Ich höre heute noch jeden Tag S 4 ‐ mit unserem alten Küchenradio“.