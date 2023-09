Einen gehörigen Jetlag, ein bisschen Kulturschock und jede Menge bereichernde Erfahrungen: Das hat Vanessa Hermann aus New York mitgebracht. Die Wangener Herrenfriseurin und Inhaberin der Barberie in der Schmiedstraße verhalf jüngst den Models bei der NY Fashionweek zur passenden Laufstegfrisur. Was sie dort vermisste und wieso sich der Trip auch ohne Honorar für sie auszahlt.

Sehr wenig Schlaf und viele neue Eindrücke

Die Augenringe lassen sich nicht ganz verbergen, als Vanessa Hermann kurz nach ihrer Rückkehr noch ziemlich vom Jetlag geplagt wieder in ihrem Salon steht. Die langen Flüge, die vielen Eindrücke, die aus dem Takt geworfene innere Uhr sind nicht spurlos an der 29-Jährigen vorbeigegangen.

Ich hab in den ganzen Tagen vielleicht zwölf Stunden geschlafen, berichtet sie.

Un fügt hinzu: „Es war ein Megaerfolg.“ Sie habe Freundschaften und Kontakte geknüpft, viel dazugelernt, einen starken Teamgeist erlebt und ihre Flugangst überwunden.

Hermann war eine von gut 30 Haarstylisten aus Deutschland, die auf Einladung bei der Fashionweek mitarbeiteten. Die Wangener Friseurmeisterin stylte dort männliche Models für Shows verschiedener Designer ‐ nicht die ganz großen, wie sie sagt, aber auch keine gänzlich unbekannten. „Das war mir aber ehrlich gesagt auch nicht so wichtig, ich wollte einfach mein Bestes abliefern.“ Bezahlt wurde sie für ihren Einsatz nicht, sie betrachte die Erfahrung als Honorar und langfristiges Investment, schildert sie.

Viel zu Fuß gegangen zwischen den Show-Orten

Dabei war es schon allein eine Herausforderung, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Denn die Shows fanden an unterschiedlichen Orten in New York statt. Manchmal am Abend vorher, manchmal auch erst sehr kurzfristig am Tag selbst hätten sie und ihre Teamkollegen erfahren, wo sie wann zu sein hätten. Dabei habe sich schnell gezeigt: In einer Stadt wie New York geht es zu Fuß oft am schnellsten, auch wenn sie mitunter den Fahrdienstvermittler Uber und die U-Bahn genutzt hätten. „Ich hab am Tag sicher 40.000 Schritte hingelegt.“

Die Ankunft in New York war für die Wangenerin mit einem gewissen Kulturschock verbunden, wie sie berichtet. Angefangen von den vielen Fragen der Einreisebehörden, denen sie sich stellen musste, bis zum überwältigenden ersten Eindruck der City. Nach einem Zwischenstopp im Hotel ging es noch am ersten Abend auf den Times Square. Die Geräuschkulisse, die Lichter und der Trubel New Yorks, dazu Drogenabhängige und die in der Stadt sehr sichtbar zu Tage tretende Kluft zwischen Arm und Reich beeindrucken Hermann tief.

New York von verschiedenen Seiten kennengelernt

„Ich habe mich sehr unsicher gefühlt“, erinnert sie sich. Aber sie lernte auch die aufgeschlossene, bunte und vielseitige Seite der Stadt und ihrer Menschen kennen und akklimatisierte sich. Gerne, sagt sie, wäre sie am Ende noch etwas länger geblieben, und trotzdem habe sie sich auch wieder auf Wangen gefreut. „Ich schätze alles, was ich hier habe“, sagt sie und meint damit nicht nur „den Geruch von frischem Brot und frischer Luft“.

Hinter den Kulissen der New York Fashionshow blieb allerdings nicht viel Zeit für Gedanken an die Heimat. Zu ihrem ersten Auftrag ging es durch die Hintertür, in einer Art Lastenaufzug, berichtet Vanessa Hermann, und als der die Tür öffnete, fand sie sich schon mitten im engen und lauten Trubel zwischen Models, Stylisten und Designern wieder. Die geforderten Frisuren „hatten nichts mit meinem Alltag zu tun, das war sehr extravagant“.

Nicht von Hektik oder Hochnäsigkeit beeindrucken lassen

Mit den Models selbst machte Hermann unterschiedliche Erfahrungen. „Manche saßen da mit fettigen Haaren, viele waren megafreundlich ‐ aber es gab auch Models, die das Modelsein sehr gelebt haben“, wie Hermann es umschreibt. Beeindrucken lassen hat sie sich weder von hochnäsigen oder zickigen Models noch von der Hektik und dem mitunter rauen Ton hinter den Kulissen. „Das muss man ausblenden, loslegen und funktionieren.“

Hat sich der Schritt „raus aus der Komfortzone“, wie Hermann ihr Abenteuer im Vorfeld beschrieb, nun also gelohnt? Ja, sagt die Friseurmeisterin, auch wenn vieles dann doch anders war, als sie es sich vorgestellt hatte. „Ich würde es wieder tun ‐ dann vielleicht in Paris oder Mailand.“